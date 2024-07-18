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Самым популярным эмодзи года стало «тающее лицо»

Следом за ним по популярности в рейтинге Emojipedia World Emoji Awards 2024 года стоит смайлик «слезы умиления». 

Shutterstock AI Generator / Shutterstock

По словам главы главы Emojipedia, соперничество между двумя смайлами происходит не впервые — в этом году повторилась история рейтинга «Самый популярный эмодзи 2022 года». В топ рейтинга также вошли эмодзи «воинское приветствие», «слезы умиления», жест «сердце», классическое красное сердце и «голубь».

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Вот как выглядит весь топ:

  1. 🫠
  2. 🥹
  3. 🫶
  4. 🫡
  5. ❤️
  6. 🕊️
  7. 🫨
  8. 🙂‍↕️

В рейтинге также отметили смайлы, которых пользователи ждут больше всего. Среди них — невыспавшееся лицо с мешками под глазами , а также трясущая во все стороны голова. Новые эмодзи появятся в обновлении 16.0 уже 10 сентября.

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