Самым популярным эмодзи года стало «тающее лицо»

Вот как выглядит весь топ:

🫠 🥹 🫶 🫡 ❤️ 🕊️ 🫨 🙂‍↕️

В рейтинге также отметили смайлы, которых пользователи ждут больше всего. Среди них — невыспавшееся лицо с мешками под глазами , а также трясущая во все стороны голова. Новые эмодзи появятся в обновлении 16.0 уже 10 сентября.