Пользователи Apple смогут создавать собственные оригинальные эмодзи

В последнем информационном бюллетене Power On для Bloomberg инсайдер Apple Марк Гурман рассказал о некоторых новвоведениях. Одной из любопытнейших функций станет возможность создавать свои оригинальные эмодзи с помощью генеративных технологий и не ждать обновления iOS. Нейронка будет считывать смысл вашего сообщения и создавать подходящий смайлик.

Помимо этого, на конференции компания представит новинки iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS.