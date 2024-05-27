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Технологии

Пользователи Apple смогут создавать собственные оригинальные эмодзи

Новая версия операционной системы iOS 18 будет представлена на ежегодной конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) 2024 года, которая пройдет с 10 по 14 июня в онлайн-формате.

progressman / Shutterstock

В последнем информационном бюллетене Power On для Bloomberg инсайдер Apple Марк Гурман рассказал о некоторых новвоведениях. Одной из любопытнейших функций станет возможность создавать свои оригинальные эмодзи с помощью генеративных технологий и не ждать обновления iOS. Нейронка будет считывать смысл вашего сообщения и создавать подходящий смайлик. 

Помимо этого, на конференции компания представит новинки iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS.

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