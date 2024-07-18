18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Пользователей Hamster Kombat предупредили, что они могут потерять аккаунт в Telegram — как не стать жертвой мошенников?

Мошенники активно используют новую схему для того, чтобы воровать аккаунты пользователей Telegram. Для этого они предлагают игрокам в Hamster Kombat вывести игровые монеты из игры и превратить их в настоящие деньги. 

Mehaniq / Shutterstock

Как сообщает официальный канал Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД, «мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего "тапальщики" лишаются доступа к аккаунту».

Аналогичное предупреждение опубликовала на своем сайте «Лаборатория Касперского»: «злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat». 

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, — добавляют в «Лаборатории Касперского», — Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере».

В целом, отметили специалисты, за первые шесть месяцев 2024 года количество попыток воровства Telegram-аккаунтов с помощью фишинговых ссылок увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Лаборатория Касперского» обращают внимание, что «злоумышленники постоянно придумывают новые легенды, чтобы выманить учетные данные от аккаунтов в мессенджерах». 

Mehaniq / Shutterstock

Как рассказал редакции «Собака.ru» криптоинвестор Андрей Рябых, он сам слышал о подобных попытках обмануть пользователей Hamster Kombat. «Об этом уже писали подписчики моего канала, — рассказывает он, — человек стучится к ним и предлагает сейчас купить все монеты "Хомяка" за рубли или доллары. Меня спрашивают, мол, что это значит. Конечно, это мошенник, который пытается завладеть твоим аккаунтом». 

Андрей Рябых

Криптоинвестор, автор канала «КриптоБуржуй»:

Ссылка на обещанный перевод игровых монет в криптовалюту с высокой долей вероятности может оказаться настоящей только если появилась в официальном сообществе Hamster Kombat. И то, шанс — 90%. Потому что 10% стоит зарезервировать под то, что его могли взломать. 

Как понять, что это настоящее сообщество в Telegram? Смотрим на количество подписчиков — у «Хомяка» их сейчас около 50 млн. Никто ботами еще не нагонял такую аудиторию. 

Кроме сообщества в Telegram, ссылка может появиться в официальном Twitter или официальном Discord — это три основных социальных сети, в которой работают крупные «тапалки». 

Последнее — ссылка может появиться в самом приложении, как это было в игре NOTCoin. Все остальное — это мошенничество!

Почему все помешались на игре Hamster Kombat и давят на хомяка? Правда ли на нем можно заработать настоящие деньги? И если да, то как?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: