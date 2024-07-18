Пользователей Hamster Kombat предупредили, что они могут потерять аккаунт в Telegram — как не стать жертвой мошенников?

Мошенники активно используют новую схему для того, чтобы воровать аккаунты пользователей Telegram. Для этого они предлагают игрокам в Hamster Kombat вывести игровые монеты из игры и превратить их в настоящие деньги.
Как сообщает официальный канал Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД, «мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего "тапальщики" лишаются доступа к аккаунту».
Аналогичное предупреждение опубликовала на своем сайте «Лаборатория Касперского»: «злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat».
«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, — добавляют в «Лаборатории Касперского», — Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере».
В целом, отметили специалисты, за первые шесть месяцев 2024 года количество попыток воровства Telegram-аккаунтов с помощью фишинговых ссылок увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Лаборатория Касперского» обращают внимание, что «злоумышленники постоянно придумывают новые легенды, чтобы выманить учетные данные от аккаунтов в мессенджерах».
Как рассказал редакции «Собака.ru» криптоинвестор Андрей Рябых, он сам слышал о подобных попытках обмануть пользователей Hamster Kombat. «Об этом уже писали подписчики моего канала, — рассказывает он, — человек стучится к ним и предлагает сейчас купить все монеты "Хомяка" за рубли или доллары. Меня спрашивают, мол, что это значит. Конечно, это мошенник, который пытается завладеть твоим аккаунтом».
Андрей Рябых
Криптоинвестор, автор канала «КриптоБуржуй»:
Ссылка на обещанный перевод игровых монет в криптовалюту с высокой долей вероятности может оказаться настоящей только если появилась в официальном сообществе Hamster Kombat. И то, шанс — 90%. Потому что 10% стоит зарезервировать под то, что его могли взломать.
Как понять, что это настоящее сообщество в Telegram? Смотрим на количество подписчиков — у «Хомяка» их сейчас около 50 млн. Никто ботами еще не нагонял такую аудиторию.
Кроме сообщества в Telegram, ссылка может появиться в официальном Twitter или официальном Discord — это три основных социальных сети, в которой работают крупные «тапалки».
Последнее — ссылка может появиться в самом приложении, как это было в игре NOTCoin. Все остальное — это мошенничество!
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