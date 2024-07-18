Пользователей Hamster Kombat предупредили, что они могут потерять аккаунт в Telegram — как не стать жертвой мошенников?

Как сообщает официальный канал Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД, «мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего "тапальщики" лишаются доступа к аккаунту».

Аналогичное предупреждение опубликовала на своем сайте «Лаборатория Касперского»: «злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat».

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, — добавляют в «Лаборатории Касперского», — Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере».

В целом, отметили специалисты, за первые шесть месяцев 2024 года количество попыток воровства Telegram-аккаунтов с помощью фишинговых ссылок увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Лаборатория Касперского» обращают внимание, что «злоумышленники постоянно придумывают новые легенды, чтобы выманить учетные данные от аккаунтов в мессенджерах».