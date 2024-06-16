Исследование: искусственный интеллект изучит все доступные человеческие тексты к 2032 году

Изучение всех доступных текстов, созданных человеком придется на 2032 год. Разработчикам Возможно, в этом случае произойдет так называемый «коллапс модели», при котором ИИ будет повторять и усиливать собственные ошибки и предубеждения. Такое мнение высказали исследователи группы Epoch.

Согласно исследованию Epoch, объем текстовых данных, используемых языковыми моделями, растет примерно в 2,5 раза в год, а объем вычислений — примерно в 4 раза в год. Так, самая большая версия LLM Llama 3, обучена на 15 триллионах токенов, каждый из которых это слово или часть слова.

Общий искусственный интеллект — то есть алгоритм, который сможет понимать окружающий мир, так же как человек, может быть создан уже к 2027 году. Такой прогноз дал экс-сотрудник OpenAI Леопольд Ашенбреннер. В начале июня он опубликовал доклад о будущем ИИ, который мгновенно стал сенсацией, — его основные тезисы разлетелись по западным СМИ и популярным подкастам. И это неудивительно, ведь Ашенбреннер предсказал глобальную гонку искусственных интеллектов и возможное возникновение цивилизации сверхразумов. «Собака.ru» изучила 165-страничный (!) документ и коротко пересказывает его ключевые тезисы.