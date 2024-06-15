«Теперь наоборот»: реальное изображение победило на конкурсе фотографий, созданных искусственным интеллектом

На победном снимке снимке изображен свернувшийся в комок розовый фламинго, стоящий на длинных ногах. По словам живущего в Боливии фотографа, нарушить правила его побудило появление множества изображений, созданных искусственным интеллектом, которые побеждают в обычных фотоконкурсах. Он также замечает, что сгенерированный контент может быть достаточно убедительным, чтобы обмануть широкую аудиторию.

«Я мог бы вывернуть эту историю наизнанку и перевернуть с ног на голову так, как это мог сделать только человек, и отправил на конкурс ИИ реальную фотографию. Конечно, наиболее сюрреалистичную, в жизни такое почти не встречается, чтобы ее легко можно было бы списать на генерацию нейросети», — сказал фотограф.

«Мы понимаем, что так и было задумано, но мы не хотим лишать других художников шанса на победу в категории ИИ. Мы надеемся, что это поможет другим фотографам, обеспокоенным проблемой искусственного интеллекта, осознать ее (и дать надежду)», — ответили организаторы.

Общий искусственный интеллект — то есть алгоритм, который сможет понимать окружающий мир, так же как человек, может быть создан уже к 2027 году. Такой прогноз дал экс-сотрудник OpenAI Леопольд Ашенбреннер. В начале июня он опубликовал доклад о будущем ИИ, который мгновенно стал сенсацией, — его основные тезисы разлетелись по западным СМИ и популярным подкастам. И это неудивительно, ведь Ашенбреннер предсказал глобальную гонку искусственных интеллектов и возможное возникновение цивилизации сверхразумов. «Собака.ru» изучила 165-страничный (!) документ и коротко пересказывает его ключевые тезисы.