В Петербурге с помощью нейросети начала создавать социальную рекламу

Авторами идей рекламных плакатов выступили студенты, участвующие в молодёжного проекте «Сделай AI лучше». Они разработали концепции для социальной рекламы с применением бесплатной нейросети «Сбера» Kandinsky. «Студенты петербургских вузов с интересом откликнулись на идею создания социальной рекламы с помощью таких технологий. Они отразили в своих работах самые важные и острые темы, которые сегодня волнуют петербуржцев всех поколений — экология в городе, жизнь без наркотиков, сохранение культурного наследия», — отметил Александр Беглов.

По его словам, сейчас более 2500 мониторов транслируют созданную с помощью ИИ социальную рекламу на улицах и в общественном транспорте Северной столицы.

Недавно мы рассказывали о том, что нейросеть «Городовой» в Петербурге начала выписывать штрафы за ямы в асфальте.