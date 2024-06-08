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Технологии

В Петербурге с помощью нейросети начала создавать социальную рекламу

Уже сейчас ее показывают на более 2,5 тысяч мониторов на улицах и в общественном транспорте. Авторами идей рекламных плакатов стали студенты — лидеры молодежного проекта «Сделай AI лучше».

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Авторами идей рекламных плакатов выступили студенты, участвующие в молодёжного проекте «Сделай AI лучше». Они разработали концепции для социальной рекламы с применением бесплатной нейросети «Сбера» Kandinsky. «Студенты петербургских вузов с интересом откликнулись на идею создания социальной рекламы с помощью таких технологий. Они отразили в своих работах самые важные и острые темы, которые сегодня волнуют петербуржцев всех поколений — экология в городе, жизнь без наркотиков, сохранение культурного наследия», — отметил Александр Беглов.

По его словам, сейчас более 2500 мониторов транслируют созданную с помощью ИИ социальную рекламу на улицах и в общественном транспорте Северной столицы.

Недавно мы рассказывали о том, что нейросеть «Городовой» в Петербурге начала выписывать штрафы за ямы в асфальте. 

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