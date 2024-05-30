Нейросеть «Городовой» в Петербурге начала выписывать штрафы за ямы в асфальте

«В зимний период работа по выявлению повреждений асфальтового покрытия была приостановлена — вне агротехнического периода, как и в первые дни после его наступления, провести качественный ремонт ям во дворах или территориях невозможно. Поэтому с 15 апреля по начало мая штрафы за выявленные нейросетью нарушения не формировались, чтобы у ответственных за содержание было время выполнить ямочный ремонт. После этого периода искусственный интеллект стал беспристрастен», — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 1 по 15 мая «Городовой» еще раз проехал по тем адресам, на которые жаловались горожане и нашел 16 нарушений. Большинство из них на частных территориях автозаправок и торговых центров, а пять нашли на территориях МО «Балканский», «Ланское», «Александровский» и других.

Нейросеть сформировала постановления по этим нарушениям, а специалисты их подписали и направила ответственным за содержание этих 16 территорий придут официальные документы. Штраф за нарушения составляет 30 тысяч рублей. При этом оплата штрафа не освобождает от устранения нарушения. Через некоторое время робот с нейросетью «Городовой» снова проедет по этим адресам и проверит, отремонтированы ли ямы. Если нет, то штраф назначат снова.