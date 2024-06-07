Михаил Пиотровский рассказывает о трансформации культуры под влиянием современных технологий в подкасте Александринского театра

Это уже второй сезон подкаста, гостями которого, помимо гендиректора Эрмитажа, стали основатель школы Masters Полина Бондарева, арт-директор NFT-платформы Руслан Вяльцев, основатель и директор ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина, создатель метавселенных Иван Пузырев и другие. В продолжение подкаста ожидаем много арта, визуального искусства и технотрендов, которые формируют всплеск цифрового искусства.
Во втором сезоне научно-популярного подкаста «КультТех» от команды Александринского театра и стриминга «Звук» представители культуры, научные деятели и топ-менеджеры сферы технологий обсуждают то, зачем классическому музею метавселенная и NFT-коллекция, как устроена NFT-галерея, кто такой цифровой художник, а также какие прогнозы стали реальностью и как ИИ влияет на культуру уже сегодня.
«Во втором сезоне подкаста мы еще глубже проникаем в тонкости симбиоза цифры и искусства и обсуждаем нарастающие тренды. Один из которых — на создание целых контентных миров. Они помогают расширять присутствие персонажей и сюжетов, плавно перетекая из одного формата в другой, дополняя друг друга и вдыхая совершенно новые прочтения. Зрители не любят расставаться с любимыми героями, хотят продолжения историй. И когда мультфильм или сериал, который вы только что посмотрели на одной площадке, получает гармоничное продолжение в другом сервисе — любимое произведение оживает в совершенно новом качестве», — представитель аудиосервиса-соавтора подкаста Михаил Ильичев.
Михаил Пиотровский
Заместитель директора Александринского театра по развитию и цифровизации:
«КультТех» — это не просто серия бесед с известными людьми. Это практически научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из-за и благодаря цифровизации. Мы постарались в рамках десяти эпизодов представить очень разных гостей, которые сегодня находятся в авангарде этой трансформации. Среди наших гостей и представители институций с большой историей, и те, кто прямо сейчас запускает проекты, которые формируют основы нового опыта в цифровой среде.
Полина Бондарева
Как и в первом сезоне «КультТех», новых выпусков будет 10. Первые три подкаста записаны с гендиром Эрмитажа Михаилом Пиотровским, генеральным директором стриминга «Звук» Михаилом Ильичевым и арт-диром NFT-платформы VK Русланом Вяльцевым — с выпуски выйдут на стриминге 6 июня. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю по средам. В каждом эпизоде ведущие и приглашенные гости обсудят технотренды, кто их создает и почему музей теперь сложно представить оторванным от цифровой среды. Каждую неделю ведущие Данил Толмачев и театровед Олеся Пушкина встречаются с научными деятелями и топовыми арт-менеджерами, чтобы понять «как диджитал меняет наше представление об искусстве во всех его ипостасях». Среди гостей подкаста помимо Пиотровского: основатель школы Masters Полина Бондарева, арт-дир NFT-платформы Руслан Вяльцев, идеолог ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина, гуру метавселенных Иван Пузырев и многие другие.
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