Михаил Пиотровский рассказывает о трансформации культуры под влиянием современных технологий в подкасте Александринского театра

Во втором сезоне научно-популярного подкаста «КультТех» от команды Александринского театра и стриминга «Звук» представители культуры, научные деятели и топ-менеджеры сферы технологий обсуждают то, зачем классическому музею метавселенная и NFT-коллекция, как устроена NFT-галерея, кто такой цифровой художник, а также какие прогнозы стали реальностью и как ИИ влияет на культуру уже сегодня.

«Во втором сезоне подкаста мы еще глубже проникаем в тонкости симбиоза цифры и искусства и обсуждаем нарастающие тренды. Один из которых — на создание целых контентных миров. Они помогают расширять присутствие персонажей и сюжетов, плавно перетекая из одного формата в другой, дополняя друг друга и вдыхая совершенно новые прочтения. Зрители не любят расставаться с любимыми героями, хотят продолжения историй. И когда мультфильм или сериал, который вы только что посмотрели на одной площадке, получает гармоничное продолжение в другом сервисе — любимое произведение оживает в совершенно новом качестве», — представитель аудиосервиса-соавтора подкаста Михаил Ильичев.