В рамках научно-популярного подкаста «КультТех» от команды Александринского театра и стриминга «Звук» представители культуры, научные деятели и топ-менеджеры сферы технологий обсуждают то, когда VR станет обычным делом в театре, новая ли норма — дополненная реальность в постановке, а также как диджитал и искусственный интеллект вступают в симбиоз с искусством.

«Технологии и искусство всегда шли рука об руку, дополняя друг друга и вдыхая новые смыслы в привычные вещи. Понятный мир рацио и логики, на котором построена наука, тесно переплетается с метафизикой культуры — загадочным миром чувств и эмоций. Сегодня технологии вновь преобразуют мир искусств, вступая в тесный симбиоз с загадочным пространством театра и наполняя его магией прогресса», — отмечают авторы подкаста.