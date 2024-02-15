В первом сезоне среди собеседников — режиссеры Антон Оконешников, Иван Заславец, Георгий Долмазян, создатель VR-подкаста Алексей Каленчук, создатель нейросети «НейроСтаниславский» Даниил Ефимов и другие. Подкаст записан на базе Медиацентра Александринского театра, а в звуковом интро звучит голос народного артиста России Николая Сергеевича Мартона, который служит в театре уже более 50 лет.
В рамках научно-популярного подкаста «КультТех» от команды Александринского театра и стриминга «Звук» представители культуры, научные деятели и топ-менеджеры сферы технологий обсуждают то, когда VR станет обычным делом в театре, новая ли норма — дополненная реальность в постановке, а также как диджитал и искусственный интеллект вступают в симбиоз с искусством.
«Технологии и искусство всегда шли рука об руку, дополняя друг друга и вдыхая новые смыслы в привычные вещи. Понятный мир рацио и логики, на котором построена наука, тесно переплетается с метафизикой культуры — загадочным миром чувств и эмоций. Сегодня технологии вновь преобразуют мир искусств, вступая в тесный симбиоз с загадочным пространством театра и наполняя его магией прогресса», — отмечают авторы подкаста.
Первый сезон насчитывает 10 выпусков, а второй уже в разработке. В каждом эпизоде ведущие и приглашенные гости обсудят новые диджитал-тренды и их участие в культуре. Режиссеры, научные деятели и топ-менеджеры в сфере искусства вместе с ведущими Данилом Толмачевым и театроведом Олесей Пушкиной разбираются, как современные технологии влияют на развитие культуры и искусства. Слушатели «КультТеха» смогут разобраться, в чем проявляется культурно-технологическая трансформация, каким образом удается театру оставаться в авангарде цифровизации и как уследить за всепроникающим ИИ в разрезе искусства и культуры.
Заместитель директора по развитию и цифровизации Александринского театра:
Первый сезон подкаста «КультТех» посвящен исполнительским искусствам, в первую очередь театру и всему, что с ним связано. Мы постарались наиболее глубоко изучить то, как технологии сегодня принимают в эту сферу. Среди гостей режиссеры, которые работают с VR и AR, с искусственным интеллектом. Мы говорили с профессионалами, которые занимаются созданием нейросетей и технологиями с научной точки зрения. Я надеюсь, что подкаст будет любопытен не только интересующимся культурой и ИТ людям, но и тем, кто занимается этим профессионально. Мы поставили одну из задач для себя — изменить отношение людей культуры к цифровым продуктам и проектам, показать, что это интересно и этого не нужно опасаться.
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