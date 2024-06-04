Разработка петербургской компании ускорит передачу данных из космоса на Землю

«ГК Геоскан» разработала собственное высокоскоростное радиопередающее устройство. Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников намного быстрее.

В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысокочастотная электроника, высокоскоростные схемы. «Технологии радиосвязи за последние десятилетия достигли очень высокого уровня развития. Те же каналы связи, работающие по стандарту DVB-S2, — уже обыденность. Тем не менее, подобные устройства делают немногие организации, и их цена достаточно высока», — рассказал ТАСС руководитель отдела разработки МКА Дмитрий Боровицкий.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге разработали наушники для улучшения настроения. В интервью «Собака.ru» создатели рассказали о том, как был придуман девайс, на каком этапе сейчас находятся испытания и когда продукт может появиться в продаже.