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Технологии

Разработка петербургской компании ускорит передачу данных из космоса на Землю

Она позволит передавать данные со спутников со скоростью до 200 Мбит/с. Это в сотни раз быстрее, чем нынешние способы.

Frame Stock Footage/shutterstock

«ГК Геоскан» разработала собственное высокоскоростное радиопередающее устройство. Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников намного быстрее.

В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысокочастотная электроника, высокоскоростные схемы. «Технологии радиосвязи за последние десятилетия достигли очень высокого уровня развития. Те же каналы связи, работающие по стандарту DVB-S2, — уже обыденность. Тем не менее, подобные устройства делают немногие организации, и их цена достаточно высока», — рассказал ТАСС руководитель отдела разработки МКА Дмитрий Боровицкий.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге разработали наушники для улучшения настроения. В интервью «Собака.ru» создатели рассказали о том, как был придуман девайс, на каком этапе сейчас находятся испытания и когда продукт может появиться в продаже.

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