В Петербурге создали наушники для улучшения настроения! Как они работают?

Во второй половине апреля российская компания Neiry анонсировала новую разработку — наушники с функцией улучшения настроения. По утверждению создателей, их детище может помочь людям с бессонницей, тревогой и стрессом, а также для борьбы с мигренью и различными болевыми ощущениями. Наушники создаются совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, а в работах над проектом активно участвует психиатр-психотерапевт и наследница легендарной династии Наталья Бехтерева, которая также является руководителем медицинского направления Neiry. В интервью «Собака.ru» она и ее коллеги рассказали о том, как был придуман девайс, на каком этапе сейчас находятся испытания и когда продукт может появиться в продаже.
Как родилась идея наушников для улучшения настроения?
Наталья Бехтерева, психиатр-психотерапевт: Эта идея родилась из нашего разговора с CEO компании Neiry Александром Пановым. Они уже несколько лет занимаются устройствами, которые могут мониторить активность работы нервной системы и давать биологическую обратную связь (то есть с помощью показателей головного мозга демонстрировать, насколько успешно пользователь смог сконцентрироваться на том или ином деле, насколько он расслабился или устал, — прим. ред.).
Мне эти проекты были очень интересны, ведь они перекликаются с тем, что делала моя бабушка [Наталья Петровна Бехтерева] в Институте экспериментальной медицины и Институте мозга человека, сотрудники которого стояли у истоков изучения биологической обратной связи и электроэнцефалографии. Так что тут все сошлось — с одной стороны, мой профессиональный интерес как психиатра-психотерапевта, а с другой — такая династическая история исследования мозга.
И вот мы сидели в моей alma mater, Институте им. В.М. Бехтерева, обсуждали с коллегами психиатрами потенциальные проекты, по которым мы сотрудничаем, и в процессе разговора зашла речь о такой технологии, как неинвазивная стимуляция блуждающего нерва. Это была просто фраза, мол, вот сейчас есть технологии, которые позволяют это сделать, и мы оба поняли, что это классная идея.
Как это работает?
Наталья Бехтерева, психиатр-психотерапевт: Блуждающий нерв — это один из самых длинных черепно-мозговых нервов, который связывает наш мозг со многими органами в теле. Он отвечает за множество функций в организме, в том числе за отдых и пищеварение.
Так вот, есть много работ, которые говорят о том, что его инвазивная стимуляция помогает при лечении депрессии, эпилепсии, тревожных состояний. Сейчас же в Европе и Америке появились технологии, которые позволяют воздействовать на него неинвазивно. Через электроды в различных точках в области уха подается небольшой ток, который стимулирует веточку этого блуждающего нерва. Это вызывает замедление дыхания, успокоение сердцебиения. Условно говоря, та часть нашей нервной системы, которая отвечает за тревогу, получает сигнал от тела, что все нормально.
Именно такой электрод и установлен в наушниках. Кроме того, в них есть оборудование, которое снимает энцефалограмму, то есть отслеживает активность головного мозга. Это позволяет человеку понимать свое состояние — устал он или чем-то взволнован. При этом они работают, как обычные наушники, то есть в них можно сидеть и слушать музыку или участвовать в рабочем созвоне, одновременно стимулируя блуждающий нерв для снижения стресса.
Антон Иванов
Клинический психолог, консультант по исследованиям и разработкам в области нейротехнологий:
Устройства Neiry могут отслеживать достаточно большое количество метрик работы центральной нервной системы, к примеру, уровень концентрации, расслабления и усталости. Это важно, поскольку человек может увидеть по показателям, как его мозг начинает уставать еще до того, как сам человек это почувствует. Ведь когда он это почувствует, будет уже поздно.
А если сделать небольшой перерыв тогда, когда метрики только начинают отражать утомление, хватит нескольких минут, чтобы восстановиться. Если же человек уже сам почувствует, что устал, то на полноценный отдых ему понадобится куда больше времени.
Какую роль в проекте играет Институт Бехтерева?
Наталья Бехтерева, психиатр-психотерапевт: Институт — это наши партнеры, эксперты и клиническая база, на которой проводятся исследования. Конечно, исследования этой технологии уже проводились в других странах, мы тут находимся на безопасной территории. Но тем не менее нам надо адаптировать форму, добиться максимального удобства и, конечно, проконтролировать, что наш прибор действительно работает, как надо.
Как раз я занимаюсь медицинской частью, объясняю, почему это хорошо с точки зрения медицины и физиологии. Мы с коллегами формулируем протокол клинических испытаний. Совместно с врачами из команды Института мы формулируем правила: кого брать в исследование, кого нет, какие методики надо использовать для оценки эффективности, отслеживаем, что исследования проводятся по всем международным правилам проведения медицинских исследований.
Каковы результаты этих испытаний?
Наталья Бехтерева, психиатр-психотерапевт: Перед началом испытаний проводится замер того, как человек себя чувствует, затем ему передается для регулярного пользования прототип наушников, который он использует в течение определенного количества времени (для разных пользователей оно разное).
После этого осуществляется контрольный замер, чтобы оценить какой прогресс произошел, какой эффект оказало устройство, как объективно и субъективно себя чувствует участник испытаний. При этом исследования плацебо-контролируются, то есть существуют группы, которые получают наушники с ненастоящей стимуляцией.
Данные о результатах исследований мы пока не разглашаем. Все выйдет в виде научной статьи, потому что там есть научная значимость и новизна не только для компании, но и для института. Скажем так, мы поняли, что сама по себе технология успешна еще на стадии изучения литературы, а сейчас в нашей работе мы находим подтверждение тем данным коллег, которые мы брали за основу. В общем, мы сейчас в процессе подтверждения нашей гипотезы.
В новостях писали, что прототип будет доступен уже в 2024 году, когда его ждать?
Сергей Корнилов, PR-директор Neiry : Так как наши продукты принципиально новые на рынке, мы не выпускаем их в широкую продажу сразу. Сначала мы проводим внутреннее тестирование и закрытый бета-тест среди первых пользователей, чтобы учесть все замечания. Мы планируем дойти до этого этапа в конце 2024 года. Обязательно вам об этом расскажем.
Антон Иванов
Клинический психолог, консультант по исследованиям и разработкам в области нейротехнологий:
В целом крупные игроки, вроде Apple и LG, уже патентуют свои разработки в области наушников, которые способны считывать ЭЭГ.
Если же говорить о стимуляции блуждающего нерва, то пока патентов на такие разработки от гигантов нами не замечено, как и планов по выпуску таких продуктов. Даже если Apple выпустит Air Pods с возможностью мониторинга мозговой активности, это вовсе не значит, что их сертифицируют для российского рынка.
Какое будущее ждет такие разработки?
Наталья Бехтерева, психотерапевт-психиатр: Мой прапрадед Владимир Михайлович Бехтерев перевел психологию из философской парадигмы в клиническую и научную. И он, и бабушка создавали основу комплексного научного и лечебного подхода. Но последнее время я вижу, что этот комплексный подход сходит на нет. Психологию воспринимают как волшебную таблетку от всего.
Люди думают, что пойдут к психологу, тот что-то нам поправит, и мы станем лучше себя чувствовать. Но у этого подхода есть свои ограничения — психология не может помочь там, где есть физиологические нарушения. Психотерапия имеет свои ограничения, когда у человека буквально нет сил от усталости или уровня тревоги, бывает что между сессиями, на которых обсуждались сложные вопросы, возрастает тревога. С другой стороны, лекарственная терапия не всегда показана и имеет свои ограничения. В данном случае комплексный подход заключается в использовании различных методов лечения и воздействия на организм для помощи людям.
Именно поэтому кажутся важными работы с такими технологиями: со стимуляцией блуждающего нерва, с биологической обратной связью.
Что об этом говорят независимые специалисты?
Сергей Шишкин
Руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета:
Действительно, с помощью ушных электродов можно неинвазивно стимулировать одну из ветвей блуждающего нерва. Эта технология давно изучается. Есть научные данные, говорящие о том, что она может давать положительные эффекты при некоторых заболеваниях. Однако важно помнить, что такая стимуляция все еще остается сугубо экспериментальной и не очень изученной технологией.
Мне кажется, есть неплохие шансы, что и в этом случае испытания покажут положительный эффект при каких-то заболеваниях. Но вряд ли стоит ожидать, что получится какой-то универсальный улучшитель настроения и самочувствия, который можно будет использовать без врачебного контроля. С выводами о перспективах этой разработки стоит подождать хотя бы до публикации результатов клинических испытаний.
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