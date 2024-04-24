В Петербурге создали наушники для улучшения настроения! Как они работают?

Как родилась идея наушников для улучшения настроения?

Наталья Бехтерева, психиатр-психотерапевт: Эта идея родилась из нашего разговора с CEO компании Neiry Александром Пановым. Они уже несколько лет занимаются устройствами, которые могут мониторить активность работы нервной системы и давать биологическую обратную связь (то есть с помощью показателей головного мозга демонстрировать, насколько успешно пользователь смог сконцентрироваться на том или ином деле, насколько он расслабился или устал, — прим. ред.).

Мне эти проекты были очень интересны, ведь они перекликаются с тем, что делала моя бабушка [Наталья Петровна Бехтерева] в Институте экспериментальной медицины и Институте мозга человека, сотрудники которого стояли у истоков изучения биологической обратной связи и электроэнцефалографии. Так что тут все сошлось — с одной стороны, мой профессиональный интерес как психиатра-психотерапевта, а с другой — такая династическая история исследования мозга.

И вот мы сидели в моей alma mater, Институте им. В.М. Бехтерева, обсуждали с коллегами психиатрами потенциальные проекты, по которым мы сотрудничаем, и в процессе разговора зашла речь о такой технологии, как неинвазивная стимуляция блуждающего нерва. Это была просто фраза, мол, вот сейчас есть технологии, которые позволяют это сделать, и мы оба поняли, что это классная идея.