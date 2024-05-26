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Технологии

В Петербурге открылся первый в России государственный центр киберспорта

Он появился на базе центра «Физкультура и Здоровье» в Красногвардейском районе. В нем можно будет тренироваться бесплатно.

Фото: пресс-служба Смольного

Там обустроили 30 игровых мест со сценой и экраном. Для тренировок выделено четыре зала, командные соревнования будут проходить в двух других помещениях. Отдельное пространство отведено под ведение стримов, там установили высокопроизводительную игровую станцию и студийные микрофоны.

Центр киберспорта оборудован игровыми приставками последнего поколения и платформами виртуальной реальности. Кроме того, посетителям предоставят современные мониторы и профессиональную мебель. В будущем там планируют открыть школу для геймеров. Для всех желающих будет действовать зона свободных игр. Кроме того, запланированы занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров.

«Мы впервые в стране создали такой центр киберспорта практически с нуля. Очень важно, что он не коммерческий, а городской. Здесь можно тренироваться абсолютно бесплатно. В прошлом году провели капитальный ремонт, закупили необходимое оборудование и мебель», — цитирует пресс-служба Смольного Александра Беглова.

В апреле мы рассказывали о том, что арену для киберсоревнований хотят построить в «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный». Предполагается, что на арене будут проходить, в том числе, соревнования по киберспорту федерального уровня, а также международные спортивные проекты стран-участниц ШОС и БРИКС.

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