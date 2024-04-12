18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Арену для киберсоревнований хотят построить в «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный»

Пока идет работа над эскизом проекта, его собираются представить к концу июля 2024 года. Предполагается, что на арене будут проходить, в том числе, соревнования по киберспорту федерального уровня, а также международные спортивные проекты стран-участниц ШОС и БРИКС.

Shutterstock.com (Parilov)

Как сообщил руководитель проектов АО «ИТМО Хайпарк» Михаил Мастин для издания «Ведомости Северо-Запад» Мастин, предполагается, что в центре будут спортивно-цифровые площадки, конгрессно-выставочное пространство (ринг или концертную площадку для выступления музыкальных групп), а также центр реабилитации для граждан с ограниченными возможностями и ветеранов, которые смогут принимать участие в киберсоревнованиях.

Пока окончательно не решено, будет ли арена единым зданием или комплексом сооружений. Предполагается, что в проект получится привлечь «миллиарды рублей». При этом государственные деньги в проекте вовлекать не планируют. В потенциальных инвесторах — компании, которые управляют такими объектами, как «Сибур Арена», «Тинькофф Арена» и другими.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: