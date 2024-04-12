Арену для киберсоревнований хотят построить в «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный»

Как сообщил руководитель проектов АО «ИТМО Хайпарк» Михаил Мастин для издания «Ведомости Северо-Запад» Мастин, предполагается, что в центре будут спортивно-цифровые площадки, конгрессно-выставочное пространство (ринг или концертную площадку для выступления музыкальных групп), а также центр реабилитации для граждан с ограниченными возможностями и ветеранов, которые смогут принимать участие в киберсоревнованиях.

Пока окончательно не решено, будет ли арена единым зданием или комплексом сооружений. Предполагается, что в проект получится привлечь «миллиарды рублей». При этом государственные деньги в проекте вовлекать не планируют. В потенциальных инвесторах — компании, которые управляют такими объектами, как «Сибур Арена», «Тинькофф Арена» и другими.