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Технологии

В Петербурге за курильщиками и вандалами начнут следить с помощью камер

На установку 2 тысяч средств слежения Смольный потратит 600 миллионов рублей. Их установят на 309 детских и спортивных площадках по всему городу. 

APChanel/shutterstock

Сейчас «Городской мониторинговый центр» ищет подрядчика. Как сообщает «Деловой Петербург», камеры должны уметь распознавать курящих людей в кадре, наклеенные на опорах освещения или на оборудовании площадки рекламные объявления и стикеры, а также факты подтопления площадки, порчи инвентаря или наземного покрытия. Каждый такой инцидент должен фиксироваться и отправляться в центр обработки и хранения данных отдельным файлом, содержащим фотографию, адрес, геометку и время происшествия.

Также на этой неделе комиссия Госсовета РФ поручила Минцифры проработать вопрос использования камер с ИИ для автоматического штрафования за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных места. Идентифицировать нарушителей предлагается с помощью данных из государственной Единой биометрической системы.

Зимой мы рассказывали о том, что нейросеть будет следить за уборкой снега в Петербурге. Камеры, которые подключат к специальному серверу с искусственным интеллектом, будут распознавать 12 нарушений: навалы снега, посторонние граффити, переполненные мусорные контейнеры, ямы и другие проблемы.

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