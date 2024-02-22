Нейросеть будет следить за уборкой снега в Петербурге

Новую технологию испытают в четырех районах города: Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском. Более 900 камер, подключенных к специальному серверу, отобрали для отслеживания уборки дворов.

Картинку с устройств будет 24 часа анализировать нейросеть и распознавать нарушения. После этого ответственным за уборку автоматически получит уведомление с указанием проблемы и сроками устранения.

Если нарушение не исправляют, то отправляется дополнительное оповещение. Если исполнителю систематически приходят такие уведомления, специалисты ГАТИ увидят этот адрес и примут «всевозможные меры воздействия».

Как рассказали в пресс-службе Государственной административно технической инспекции (ГАТИ), систему пока только тестируют, а применение нейросети носит профилактический характер. Власти пытаются сформировать чувство ответственности за свою работу у исполнителей и ощущение постоянного контроля.