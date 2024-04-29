В Петербурге создали приложение, которое поможет формировать здоровые привычки в уходе за зубами

Команда студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова представила приложение-трекер «Зубастик». «Авторы создали программу со встроенной нейросестью для отслеживания состояния полости рта. Пользователь сможет не только следить за состоянием зубов, но и записываться к врачу, изучать полезные образовательные курсы от специалистов-стоматологов, а также обращаться к профессионалам в рамках онлайн-консультаций и получать рекомендации от нейросети», — рассказали ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Создатели заявили, что в будущем планируется сотрудничество со стоматологами. Данные платформы позволят анализировать записи в цифровых дневниках пациентов, в которых будут содержаться данные о времени, продолжительности и характере дискомфорта и болевых ощущений, для составления более точных рекомендаций.

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