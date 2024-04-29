18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В Петербурге создали приложение, которое поможет формировать здоровые привычки в уходе за зубами

Программа с помощью нейросети должна сократить число визитов к дорогостоящим специалистам за счет своевременной профилактики. 

Billion Photos/shutterstock

Команда студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова представила приложение-трекер «Зубастик». «Авторы создали программу со встроенной нейросестью для отслеживания состояния полости рта. Пользователь сможет не только следить за состоянием зубов, но и записываться к врачу, изучать полезные образовательные курсы от специалистов-стоматологов, а также обращаться к профессионалам в рамках онлайн-консультаций и получать рекомендации от нейросети», — рассказали ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Создатели заявили, что в будущем планируется сотрудничество со стоматологами. Данные платформы позволят анализировать записи в цифровых дневниках пациентов, в которых будут содержаться данные о времени, продолжительности и характере дискомфорта и болевых ощущений, для составления более точных рекомендаций.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге разработали наушники для улучшения настроения. В интервью «Собака.ru» создатели рассказали о том, как был придуман девайс, на каком этапе сейчас находятся испытания и когда продукт может появиться в продаже.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: