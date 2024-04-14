Рассказываем о лучших видеоиграх года по версии BAFTA Games Awards

Baldur’s Gate 3 вышла в августе прошлого года. Ее действие происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms — самом известном мире Dungeons & Dragons, созданном канадским разработчиком игр Эдом Гринвудом.

Помимо Baldur’s Gate 3, больше одной награды удостоились Alan Wake II за лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder — лучший мультиплеер и игра для всей семьи — и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра). Жюри также вспомнили про Cyberpunk 2077, которую отметили, как лучшую обновляющуюся игру.

Вот полный список всех номинантов:

Игра года — Baldur’s Gate 3;

Игра года по версии игроков — Baldur’s Gate 3;

Лучшая британская игра — Viewfinder;

Лучшая дебютная игра — Venba;

Лучшая обновляющаяся игра — Cyberpunk 2077;

Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder;

Лучшая игра по новой франшизе — Viewfinder;

Лучший мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder;

Лучшее повествование — Baldur’s Gate 3;

Лучший геймдизайн — Dave the Diver;

Лучшая анимация — Hi-Fi Rush;

Лучшая музыка — Baldur’s Gate 3;

Награда за художественные достижения — Alan Wake 2;

Награда за достижения в области звука — Alan Wake 2;

Награда за технические достижения — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Лучший исполнитель главной роли — Наджи Джетер (Майлз из Marvel’s Spider-Man 2);

Лучший исполнитель роли второго плана — Эндрю Уинкотт (Рафаэль из Baldur’s Gate 3).

Ранее мы рассказывали о победителях кинопремии BAFTA. Тогда безоговорочный триумф одержала картина «Оппенгеймер».

