Рассказываем о лучших видеоиграх года по версии BAFTA Games Awards

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила лауреатов премии для разработчиков игр. Лучшим проектом назвали Baldur’s Gate 3. Она также выиграла в номинациях «Лучшая музыка», «Лучшее повествование», «Лучший исполнитель роли второго плана» и «Игра года по версии игроков».
Baldur’s Gate 3 вышла в августе прошлого года. Ее действие происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms — самом известном мире Dungeons & Dragons, созданном канадским разработчиком игр Эдом Гринвудом.
Помимо Baldur’s Gate 3, больше одной награды удостоились Alan Wake II за лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder — лучший мультиплеер и игра для всей семьи — и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра). Жюри также вспомнили про Cyberpunk 2077, которую отметили, как лучшую обновляющуюся игру.
Вот полный список всех номинантов:
- Игра года — Baldur’s Gate 3;
- Игра года по версии игроков — Baldur’s Gate 3;
- Лучшая британская игра — Viewfinder;
- Лучшая дебютная игра — Venba;
- Лучшая обновляющаяся игра — Cyberpunk 2077;
- Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder;
- Лучшая игра по новой франшизе — Viewfinder;
- Лучший мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder;
- Лучшее повествование — Baldur’s Gate 3;
- Лучший геймдизайн — Dave the Diver;
- Лучшая анимация — Hi-Fi Rush;
- Лучшая музыка — Baldur’s Gate 3;
- Награда за художественные достижения — Alan Wake 2;
- Награда за достижения в области звука — Alan Wake 2;
- Награда за технические достижения — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Лучший исполнитель главной роли — Наджи Джетер (Майлз из Marvel’s Spider-Man 2);
- Лучший исполнитель роли второго плана — Эндрю Уинкотт (Рафаэль из Baldur’s Gate 3).
Ранее мы рассказывали о победителях кинопремии BAFTA. Тогда безоговорочный триумф одержала картина «Оппенгеймер».
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