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Рассказываем о лучших видеоиграх года по версии BAFTA Games Awards

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила лауреатов премии для разработчиков игр. Лучшим проектом назвали  Baldur’s Gate 3. Она также выиграла в номинациях «Лучшая музыка», «Лучшее повествование», «Лучший исполнитель роли второго плана» и «Игра года по версии игроков».

MardeFondos / Shutterstock.com

Baldur’s Gate 3 вышла в августе прошлого года. Ее действие происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms — самом известном мире Dungeons & Dragons, созданном канадским разработчиком игр Эдом Гринвудом.

Помимо Baldur’s Gate 3, больше одной награды удостоились Alan Wake II за лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder — лучший мультиплеер и игра для всей семьи — и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра). Жюри также вспомнили про Cyberpunk 2077, которую отметили, как лучшую обновляющуюся игру.

Вот полный список всех номинантов:

  • Игра года — Baldur’s Gate 3;
  • Игра года по версии игроков — Baldur’s Gate 3;
  • Лучшая британская игра — Viewfinder;
  • Лучшая дебютная игра — Venba;
  • Лучшая обновляющаяся игра — Cyberpunk 2077;
  • Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучшая игра по новой франшизе — Viewfinder;
  • Лучший мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучшее повествование — Baldur’s Gate 3;
  • Лучший геймдизайн — Dave the Diver;
  • Лучшая анимация — Hi-Fi Rush;
  • Лучшая музыка — Baldur’s Gate 3;
  • Награда за художественные достижения — Alan Wake 2;
  • Награда за достижения в области звука — Alan Wake 2;
  • Награда за технические достижения — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Лучший исполнитель главной роли — Наджи Джетер (Майлз из Marvel’s Spider-Man 2);
  • Лучший исполнитель роли второго плана — Эндрю Уинкотт (Рафаэль из Baldur’s Gate 3).

Ранее мы рассказывали о победителях кинопремии BAFTA. Тогда безоговорочный триумф одержала картина «Оппенгеймер».
 

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