Лента об отце атомной бомбы принесла награды режиссеру Кристоферу Нолану и исполнителю главной роли Киллиану Мерфи, а также забрала приз за лучший фильм — таким образом, в копилке «Оппенгеймера» стало на семь статуэток больше. Новая картина автора «Лобстера» и «Убийства священного оленя» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо взяла пять наград премии Британской академии кино.
Лучший фильм
«Оппенгеймер»
Лучший режиссер
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший актер
Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса
Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший британский фильм
«Зона интересов»
Лучший фильм не на английском языке
«Зона интересов»
Лучший актер второго плана
Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучшая восходящая звезда
Миа Маккенна-Брюс, «Как заниматься сексом»
Лучший оператор
Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»
Лучший оригинальный сценарий
«Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий
«Американское чтиво»
Лучший документальный фильм
«20 дней в Мариуполе»
Лучший анимационный фильм
«Мальчик и птица»
Лучший саундтрек
Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»
Лучший монтаж
«Оппенгеймер»
Лучшие эффекты
«Бедные-несчастные»
Лучший кастинг
«Оставленные»
Лучший звук
«Зона интересов»
Лучшие костюмы
«Бедные-несчастные»
Лучшая работа художника-постановщика
«Бедные-несчастные»
18+
Комментарии (0)