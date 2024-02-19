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Миядзаки, «Бедные-несчастные» и очередной триумф «Оппенгеймера»: объявлены лауреаты премии BAFTA-2024

Лента об отце атомной бомбы принесла награды режиссеру Кристоферу Нолану и исполнителю главной роли Киллиану Мерфи, а также забрала приз за лучший фильм — таким образом, в копилке «Оппенгеймера» стало на семь статуэток больше. Новая картина автора «Лобстера» и «Убийства священного оленя» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо взяла пять наград премии Британской академии кино.

«Оппенгеймер»
Кадр из фильма

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»
Кадр из фильма

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»
Кадр из фильма

«Зона интересов»

Лучший фильм

«Оппенгеймер»

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучший актер

Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший британский фильм

«Зона интересов»

Лучший фильм не на английском языке

«Зона интересов»

Роберт Дауни-младший в фильме «Оппенгеймер»
Кадр из фильма

Роберт Дауни-младший в фильме «Оппенгеймер»

Давайн Джой Рэндольф в фильме «Оставленные»
Кадр из фильма

Давайн Джой Рэндольф в фильме «Оставленные»

«Анатомия падения»
Кадр из фильма

«Анатомия падения»

Лучший актер второго плана

Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса второго плана

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучшая восходящая звезда

Миа Маккенна-Брюс, «Как заниматься сексом»

Лучший оператор

Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»

Лучший документальный фильм

«20 дней в Мариуполе»

«Мальчик и птица»
Кадр из фильма

«Мальчик и птица»

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и птица»

Лучший саундтрек

Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»

Лучший монтаж

«Оппенгеймер»

Лучшие эффекты

«Бедные-несчастные»

Лучший кастинг

«Оставленные»

Лучший звук

«Зона интересов»

Лучшие костюмы

«Бедные-несчастные»

Лучшая работа художника-постановщика

«Бедные-несчастные»

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