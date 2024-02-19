Лента об отце атомной бомбы принесла награды режиссеру Кристоферу Нолану и исполнителю главной роли Киллиану Мерфи, а также забрала приз за лучший фильм — таким образом, в копилке «Оппенгеймера» стало на семь статуэток больше. Новая картина автора «Лобстера» и «Убийства священного оленя» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо взяла пять наград премии Британской академии кино.