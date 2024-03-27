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Технологии

Стартап основателя Yota Дениса Свердлова по производству электрокаров Arrival продал часть своих активов британскому Canoo

Покупатель — тоже стартап, который занимается созданием электромобилей. Активы, упакованные в более чем 20 контейнеровозов, будут отправлены на предприятие компании в Оклахоме.

Arrival

«Arrival делает будущее настоящим: максимально высокотехнологично производит электромобили, электрофургоны и электробусы. Технику собирают не на обычных конвейерах, а с помощью роботизированных рук на локальных микрофабриках, которые легко масштабировать и открывать в разных странах», — так в 2022 году «Собака.ru» писала о стартапе. «Компания Arrival появилась семь лет назад. И все эти годы мы создаем технологии для транспорта будущего», — отмечала в разговоре с нами Юлия Володина, глава департамента BI, который занимается анализом, визуализацией и обработкой данных.

В январе Arrival объявила, что планирует продать активы своего британского подразделения после подачи заявления о защите от банкротства. Стоимость компании, некогда оцененная более чем в 13 миллиардов долларов, на сегодняшний день составляет 7,7 миллиона.  «Планы, включавшие электробус, микроавтобусы и даже специально созданный автомобиль для Uber, провалились, так как компания сгорела из-за нехватки наличности и нескольких руководителей», — пишет TechCrunch.

Британский стартап Canoo разрабатывает собственный электрокар, главное отличие которого — вдохновленный скейтбордами дизайн, в котором батареи и электрическая трансмиссия размещаются на шасси.

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