В петербургском ЛЭТИ создали агросистему, повышающую урожайность сельхозкультур

Технологию уже отработали на базилике: урожайность выросла в два раза, а содержание полезных веществ — в три. «Наша научная группа разработала умную сити-ферму для более эффективного выращивания сельхозкультур. В частности, нам удалось почти в два раза повысить урожайность базилика по сравнению с обычными методами его выращивания в теплицах. Благодаря использованию оптимизированного спектрального состава светодиодного излучения мы смоли на 112% улучшить продуктивность базилика, а также в три раза увеличить накопление биологически активных соединений флавоноидов», — цитирует специалиста с кафедры фотоники университета Марию Дегтереву ТАСС.

В агротехнической части ученые пришли к замене классической почвы на гидропонную систему, которая насыщена микро- и макроэлементами специального минерального раствора. Падающий на растения свет исходит от специальных светодиодных ламп с разным соотношением излучения красного и синего диапазонов спектра, который перестраивается по специальному алгоритму.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разработали мобильную электрозарядку для авто. Ее можно будет перевозить прямо в автомобиле. Станция способна заряжать все типы электротранспорта, представленные на российском рынке.