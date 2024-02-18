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Технологии

В Петербурге разработали мобильную электрозарядку для авто

Ее можно будет перевозить прямо в автомобиле. Станция способна заряжать все типы электротранспорта, представленные на российском рынке. При ее создании применена модульная архитектура, что позволяет повысить надежность и снизить расходы на ее эксплуатацию.

IM Imagery/shutterstock

Создатели отмечают, что электрозарядка полностью состоит из отечественных комплектующих. «Заряд электростанции на 15 кВт. Это мобильная версия. Там наши отечественные «мозги», которые соединяются с машинами. Устанавливаем зарядную сессию — и обеспечиваем зарядку электротранспорта. Она не требует дополнительного оборудования и вспомогательных устройств. Если вы захотите зарядить автомобиль, вам понадобится только розетка. Например, до этого был грузовик с дизель-генератором, который подъезжает к электромобилю и заряжает его», — цитирует генеральный директор компании «Умэлектро» Алексея Лукашова ТАСС.

При создании станции применена модульная архитектура, что позволяет повысить надежность и снизить расходы на ее эксплуатацию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прогнозируют рост числа электромобилей в 25 раз. По версии Смольного кратное увеличение таких авто должно произойти в ближайшие три года.
 

Может ли Петербург стать российской столицей электрокаров? К чему это приведет?

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