В Петербурге разработали мобильную электрозарядку для авто

Создатели отмечают, что электрозарядка полностью состоит из отечественных комплектующих. «Заряд электростанции на 15 кВт. Это мобильная версия. Там наши отечественные «мозги», которые соединяются с машинами. Устанавливаем зарядную сессию — и обеспечиваем зарядку электротранспорта. Она не требует дополнительного оборудования и вспомогательных устройств. Если вы захотите зарядить автомобиль, вам понадобится только розетка. Например, до этого был грузовик с дизель-генератором, который подъезжает к электромобилю и заряжает его», — цитирует генеральный директор компании «Умэлектро» Алексея Лукашова ТАСС.

При создании станции применена модульная архитектура, что позволяет повысить надежность и снизить расходы на ее эксплуатацию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прогнозируют рост числа электромобилей в 25 раз. По версии Смольного кратное увеличение таких авто должно произойти в ближайшие три года.

