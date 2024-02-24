В России создадут свой аналог футбольного симулятора EA Sports FC

«На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заявил глава федерации.

Ранее с просьбой помочь в создании российского аналога футбольного симулятора к Владимиру Путину обратился экс-футболист Андрей Аршавин. По его задумке, в такой видеоигре можно будет играть за национальную сборную РФ и не только.

В прошлом году мы рассказывали о том, что в России предложили создать реестр видеоигр с «дурными идеями».