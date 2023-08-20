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Технологии

В России предложили создать реестр видеоигр с «дурными идеями»

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что игры с кадрами насилия и жестокости необходимо запрещать и штрафовать за них. Также чиновник заявил, что необходимо найти разработчиков, которые будут выпускать «правильные игры».

rangizzz/shutterstock

«Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги», — заявил Фадеев. Чиновник считает, что игры с кадрами насилия и жестокости необходимо запрещать и штрафовать за них, так как они унижают людей.

При этом он также сказал, что важно поддерживать своих разработчиков, которые делают «правильные игры»: «Надо выработать ясную программу нашей работы в этом сегменте. Найти тех людей, которые знают, как делать надлежащего качества, уровня и содержания игры. Надо опираться на наших ребят, продвигать наши идеи и помогать материально, если будет такая необходимость».

В России появится реестр сказок и былин. В нашей стране создадут список «объектов нематериального этнокультурного достояния». В него войдут сказки, танцы, ремесла и прочий фольклор.

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