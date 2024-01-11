Может ли Петербург стать российской столицей электрокаров? К чему это приведет?

Может ли Петербург стать столицей электрокаров?

За первые три квартала 2023 года продажи автомобилей на электрической тяге в Петербурге выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Правда, пока прирост парка электромобилей в городе все равно исчисляется сотнями в год. Тем не менее инфраструктура для этого вида транспорта активно развивается — за год количество зарядных станций для электрокаров увеличилось почти на две трети.

Может ли в таких условиях город стать лидером внедрения личных автомобилей на электрической тяге? «Этот вопрос открыт: может стать, а может и не стать, — отвечает Илья Резников, главный инженер проектов Лаборатории градопланирования. — Предпосылкой к этому является то, что у нас в принципе город по сравнению с большей частью страны относительно не беден. А дальше все зависит от тех усилий, которые будет прикладывать региональная власть».

Преимущества Петербурга в этом смысле не ограничиваются сравнительно высоким уровнем жизни, отмечает гендиректор компании AutoCharge, специализирующейся на зарядных станциях для электромобилей, Сергей Цуканов. «Питер один из первых принял правила землепользования, которые обязывают застройщиков на каждые 1600 квадратных метров жилья строить одно оборудованное зарядное место для электромашин».

Теоретически представить превращение Петербурга в столицу электрического движения в России возможно, соглашается изобретатель и производитель EVM PRO — первого грузового электромобиля в России — Илья Рашкин. Однако он напоминает, что город здесь не может действовать отдельно от общефедеральных программ, принимаемых на уровне правительства страны. «Для того чтобы конкретно наш регион стал пилотным [в реализации общероссийских инициатив развития электротранспорта], нужны региональные меры и политическая воля, причем настолько мощные, чтобы заставить людей переосмыслить использование электрического транспорта. В первую очередь это касается развития зарядной инфраструктуры», — заключает он.