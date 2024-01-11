Может ли Петербург стать российской столицей электрокаров? К чему это приведет?

По итогам 2023 года продажи электрокаров в России, вырастут в 4 раза по сравнению с прошлым годом. И хотя доля машин с электроприводом пока невелика, можно с уверенностью говорить, что они все активнее включаются в борьбу за покупателя. Что будет, если рынок электромобилей покажет экспоненциальный рост? Сможет ли Петербург возглавить это движение по электрификации транспорта? Какие проблемы города это решит, а какие только усугубит?
Может ли Петербург стать столицей электрокаров?
За первые три квартала 2023 года продажи автомобилей на электрической тяге в Петербурге выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Правда, пока прирост парка электромобилей в городе все равно исчисляется сотнями в год. Тем не менее инфраструктура для этого вида транспорта активно развивается — за год количество зарядных станций для электрокаров увеличилось почти на две трети.
Может ли в таких условиях город стать лидером внедрения личных автомобилей на электрической тяге? «Этот вопрос открыт: может стать, а может и не стать, — отвечает Илья Резников, главный инженер проектов Лаборатории градопланирования. — Предпосылкой к этому является то, что у нас в принципе город по сравнению с большей частью страны относительно не беден. А дальше все зависит от тех усилий, которые будет прикладывать региональная власть».
Преимущества Петербурга в этом смысле не ограничиваются сравнительно высоким уровнем жизни, отмечает гендиректор компании AutoCharge, специализирующейся на зарядных станциях для электромобилей, Сергей Цуканов. «Питер один из первых принял правила землепользования, которые обязывают застройщиков на каждые 1600 квадратных метров жилья строить одно оборудованное зарядное место для электромашин».
Теоретически представить превращение Петербурга в столицу электрического движения в России возможно, соглашается изобретатель и производитель EVM PRO — первого грузового электромобиля в России — Илья Рашкин. Однако он напоминает, что город здесь не может действовать отдельно от общефедеральных программ, принимаемых на уровне правительства страны. «Для того чтобы конкретно наш регион стал пилотным [в реализации общероссийских инициатив развития электротранспорта], нужны региональные меры и политическая воля, причем настолько мощные, чтобы заставить людей переосмыслить использование электрического транспорта. В первую очередь это касается развития зарядной инфраструктуры», — заключает он.
Создатель грузового электромобиля EVM PRO, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Допустим, проблему развития инфраструктуры в городе мы решили — зарядные станции стоят везде. После этого нужно решить вопрос с ценами на электромобили — на сегодняшний день это один из сдерживающих факторов. Тут могут включиться региональные и федеральные инструменты субсидирования, как в США и Норвегии.
Ну и, наконец, еще один фактор — генерация энергии. Тут у нас профицит мощностей, но есть проблемы с инфраструктурными решениями. Стоимость технического присоединения существенная, что опять же тормозит и развитие зарядной инфраструктуры, и, как следствие, внедрение электротранспорта.
Кстати, как минимум одна льготная программа для владельцев электрокаров в городе действует, напоминает Илья Резников. «У нас для электромобилей сделана бесплатная парковка в центре. Я лично знаком с человеком, который у себя все автомобили в семье заменил на подержанные электромобили. Он живет за городом, а работает в центре. Человек таким образом экономит и на парковке. На самом деле это понятный городской механизм стимулирования покупки электромобилей».
Что хорошего это принесет городу?
Пожалуй, самым очевидным преимуществом внедрения электромобилей является экологичность. Как показали исследования, произведенные в середине прошлого десятилетия в Милане, замена половины автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары существенно снижает количество вредных выбросов от транспорта. Однако даже меньшие темпы внедрения машин на электрической тяге дают позитивный эффект.
Впрочем, как полагает доцент факультета таможенного администрирования и безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат экономических наук Владимир Николаев, этот аргумент пока может оказаться не настолько действенным в России, как, скажем, в Норвегии — мировом лидере по внедрению электрокаров.
«Менталитет в Норвегии сильно отличается от русского менталитета, — настаивает Николаев. — Для них вопрос экологии и инноваций стоит важнее экономии. В нашем случае что мы хотим получить, пересаживая людей на электромобиль? Экология? Но тут и других проблем хватает, нежели пересаживать на электротранспорт».
Однако, напоминает Илья Рашкин, электрический транспорт кроме экономической эффективности помогает бороться не только с вредными выбросами, но и с шумовым загрязнением. «Это снижение уровня шума, жить в городе, где преобладает электротранспорт, существенно комфортнее».
Есть и более понятная выгода, с точки зрения «классической» индустриальной экономики, продолжает Сергей Цуканов из AutoCharge. Сегодня электрическая сеть города работает неравномерно, настаивает он. Днем городу вроде Петербурга требуются грандиозные мощности на работу заводов, освещение домов и офисов, работу метро. Ночью же эти потребности отпадают, а электрические станции «нельзя просто так остановить», что создает дополнительную нагрузку на систему. Широкое внедрение электрокаров может помочь сгладить потребление, ведь владельцы машин на электрической тяге будут ночью ставить их на зарядку. «Ночью все ставят на зарядку и нет просадок электроэнергии, все работает в более плавном режиме», — объясняет он.
Неожиданные минусы
Однако, как показывает пример Норвегии, внедрение электромобилей может нести не только плюсы, но и существенные издержки. Страна стала лидером по субсидиям и другим мерам, мотивирующим покупку электромобиля. Однако в тот момент, когда значительное число норвежцев пересели на машины с электрической тягой, выяснилось, что возникли новые проблемы. Машин в крупных городах стало больше, и, хотя они не загрязняли воздух, они все еще занимали места на дорогах, образуя пробки и жесткую конкуренцию за парковочное место.
«Важно помнить — электромобиль, кроме экологии в городе, не решает в принципе никаких задач, — комментирует эту ситуацию Илья Резников из Лаборатории градопланирования. — Мне странно, что в Норвегии этого не понимали. Это абсолютно логично: если вы заменяете один вид автомобилей на другой — с пробками и дефицитом парковочных мест ничего не происходит».
Он напоминает, что многие из действующих сейчас льгот будут отменены, когда электромобилей станет много. «Как только электромобилей на улицах и на парковках в центре станет много, естественно, город поймет, что он теряет деньги и что меры, которые он ввел [для ограничения трафика в центре], перестанут работать, и тогда льготная лавочка с парковкой прикроется», — констатирует эксперт.
То же самое, предполагает Резников, может коснуться и вопроса зарядных станций и цены на электричество. «Сейчас стоимость электричества для домовладений субсидируется государством, — напоминает он. — Если люди массово начнут заправлять дома электромобили, то и цены могут пойти вверх на электричество».
Главный инженер проектов Лаборатории градопланирования
Просто к электромобилю будет такое же отношение, как сегодня к автомобилю с двигателем внутреннего сгорания — и все. «Конфетно-букетный» период отношений государства с владельцами электромобилей закончится. Дальше начнется суровая обычная жизнь.
То есть развивать электротранспорт не имеет смысла?
Вовсе нет, считают эксперты. Однако при его развитии необходимо учитывать опыт других стран — как удачный, так и не очень. К примеру, Илья Резников напоминает о том, что, заботясь о развитии парка электрокаров, не стоит отказываться от работы с городским транспортом. Как это было в Норвегии, где в определенный момент на волне увлечения электромобилями урезали линии трамвая.
Более того, считает эксперт, именно городской транспорт может стать локомотивом перехода на электрическую тягу. «Проще в принципе начинать с перевода на электричество как раз общественного транспорта, — поясняет он, — и в целом у нас делаются шаги в этом направлении. У нас хорошая троллейбусная система, к ней можно добавлять электробусы, если у города на это есть достаточно денег. Но логично делать не как в Москве — убить троллейбус, а вместо него делать электробус, электробусами надо заменять дизельные автобусы».
Внедряя электротранспорт, продолжает Илья Рашкин, «логично не перекраивать в угоду ему инфраструктурные, логистические решения». Да, важно понимать, какой автомобильный трафик в городе неизбежен, и его необходимо переводить на электрическую тягу во имя экологии.
Создатель грузового электромобиля EVM PRO, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Мы сильно отличаемся от той же Норвегии, например, которую вы приводите в пример. В нашей стране вообще и на Северо-Западе в частности доля классического транспорта с ДВС будет преобладать еще какое-то время. Но при этом мой сценарий на ближайшие 5–10 лет следующий: крупные города вроде Петербурга и Москвы будут постепенно в части внутригородской логистики переходить на электротранспорт, а классические перевозки средне- и дальнемагистральные останутся на классических видах топлива.
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