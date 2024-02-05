В 2023 году выпускник РГГУ Александр Жадан рассказал, что написал и защитил диплом с помощью ChatGPT. Спустя год он вновь в информационном поле: ИИ помог ему найти невесту. Для этого Александр создал чат-бот, который за него общался с более чем 5000 девушек в Tinder. В итоге алгоритм свел своего создателя с Кариной Вяльшакаевой. Через некоторое время Жадан сделал ей предложение. «Собака.ru» поговорила с Александром и Кариной о том, как они сейчас, спустя время, относятся к чат-боту, об этике общения в Tinder и о будущем любви в эпоху нейросетей.
О том, как все начиналось
Александр: Идея создать чат-бот пришла, когда я долгое время сидел в приложении для знакомств и искал подходящую партнершу. Я столкнулся с тем, что приходилось очень долго перебирать людей, общаться. Потом кто-то скрывался, а про кого-то я сам понимал, что это неподходящий человек — и так по кругу. Мне приходилось параллельно общаться с несколькими людьми, активно и комплексно отвечать. В какой-то момент я эмоционально вымотался.
Как-то встретился с друзьями, начали обсуждать, что сейчас из себя представляет дейтинг. Сошлись во мнении, что это действительно сложно — некоторые к тому моменту уже год сидели в Tinder и никого не могли найти. Попутно обсуждали GPT — тогда эта технология только-только набирала обороты… И мы решили делать прототип на основе GPT, который бы общался в Tinder. Сначала — очень коряво, отвечал совершенно не по-человечески. Было понятно, что его нужно исправлять.
Потом я сделал первую полноценную версию, которая работала уже на GPT 3.5. Загрузил в нее полноценную базу данных со своими ответами на вопросы в Tinder. Теперь каждый раз, когда ChatGPT нужно было ответить на вопрос — к примеру, где я учился, — он выдавал корректный ответ. Казалось, все хорошо… но не тут-то было. Бот все равно начинал входить в какие-то галлюцинации. Однажды сам назначил свидание, а я про это не знал — девушка пришла, а я нет. Кошмар!
Тогда понял, что проект нужно останавливать и дорабатывать. К тому моменту вышла обновленная версия GPT 4 — я использовал ее. Результат отличался от первой версии как небо и земля, я улучшил подбор, подключил Telegram для случаев, когда наступал момент перейти туда из Tinder. Качество ответов было лучше, я также подключил Google-календарь, чтобы мне приходили уведомления о встречах. Но главное, я добавил валидацию ответов. То есть, когда ChatGPT собирался написать что-то уникальное, мне приходил пуш в Telegram с просьбой подтвердить отправку этого сообщения.
Штука работала, мне было даже сложно отличить, где писал я, а где ChatGPT. Я ходил на встречи, смотрел, что за человека отобрал бот. Если я понимал, что человек тот, то я продолжал общаться частично сам, частично с помощью GPT. И в какой-то момент я понял, что есть такой человек, Карина, которого я суперлюблю, ценю и уважаю. Вернее, на тот момент я еще не мог так однозначно сказать, но осознавал, что она — золото. Тогда я стал приостанавливать проект.
Карина: Я выпускница НИУ ВШЭ, закончила бакалавриат МИЭФа (Международный институт экономики и финансов). Сейчас я работаю аналитиком банковских рисков, конкретно сейчас занимаюсь процентным риском. По работе использую Python, SQL…
Как для меня все началось? Я пришла в Tinder и после трех дней свайпанья мне попался Саша. Мы начали переписываться и мне суперпонравилось то, чем он увлекается. Собственно, первые вопросы, которые ты задаешь, когда начинаешь общение с человеком — хобби и интересы. Ты спрашиваешь это, чтобы понять, насколько вы схожи и мыслите в одном направлении. Через пару недель мы встретились — Саша позвал меня в ресторан. Очень мило пообщались, поняли, что у нас схожее чувство юмора, нам интересно слушать друг друга и комфортно проводить время вдвоем.
Уже после я узнала, что со мной [на начальном этапе] общался чат-бот. Тогда я стала анализировать и понимать, что какие-то фразы не свойственны Саше, какие-то вообще не совсем свойственны людям — к примеру, слишком формальны. Но осознаешь это постфактум а на старте, когда вообще не знаешь человека и понятия не имеешь, как он общается, тебе не с чем сравнивать — ты ничего не подозреваешь.
О том, как все выяснилось
Карина: Где-то в ноябре мы с Сашей договорились пообедать — мы сидели, рассказывали, что произошло друг у друга за последнее время. И вот, Саша говорит: «Карин, мне нужно рассказать тебе про один свой небольшой проект с нейросетями».
Он объяснил, что использует чат-бот в качестве своего ассистента. У меня возникло много вопросов, он рассказали, как это работает, но то был лишь первый этап истории. После, в январе этого года, Саша рассказал всю историю: о том, как он начинал общение не только со мной, но и со многими другими девчонками. Это еще больше меня удивило — когда ты разбираешься в этой истории, то осознаешь, что это масштабная работа и она действительно хорошо сделана! И главное — цель. Саша хотел найти себе хорошую девушку, я считаю, что он с этой задачей справился (смеется).
Александр: [По мере развития отношений с Кариной], я подумал, что проект можно чуть переформатировать. Чтобы ChatGPT продолжил работать в формате рекомендаций по общению. Он анализировал сообщения, после чего я получал рекомендации, что можно было бы улучшить. К примеру, я косякнул — купил билет [на одно мероприятие] только для себя. Нужно, конечно, было брать и на меня, и на Карину. Чат-бот на это указал.
Он анализировал переписку, и я время от времени получал такие рекомендации, которые мог принять или отказаться от них. Если я принимал, то этот ответ вписывался в промт и чат-бот мог сам отвечать таким образом в какой-то ситуации, к примеру, если я не отвечаю на сообщение больше 30 минут.
Постепенно чат-бот использовался все меньше и меньше… конечной точкой стало, когда я внезапно получил рекомендацию сделать Карине предложение. Мол, у вас все хорошо, а Карина писала, что хочет погулять на чьей-то свадьбе, может, она имела в виду… вашу свадьбу? Я прогнал эту мысль через себя, понял, что готов сделать предложение, и Карина сказала: «Да».
О том, как бы они себя чувствовали, если бы поменялись местами
Александр: Если бы это Карина написала бот, который автоматически подобрал бы меня? Я как минимум пожал бы ей руку! Кстати, я, например, не знаю, как именно Карина выбирала меня. Мне интересно, насколько я проходил или не проходил бы по условиям модели, которую она написала.
Но, если честно, я завидую Карине. По факту ей потребовалось всего три дня в Tinder, чтобы со мной познакомиться, а мне — гораздо больше, пришлось эмоционально выгорать от постоянного общения с новыми людьми.
Карина: Наверное, у меня не было потребности в создании такого чат-бота. Когда ты только заходишь в дейтинг-приложение, тебе все интересно и нет ощущения: «Господи, уже хватит свайпать этих мужчин и парней влево-вправо — я так устала ходить на свидания».
Ты смотришь на людей, пытаешься понять, что скрыто за их анкетами. Пока это не переходит в формат длительного поиска человека, это не так трудно. Потребности такой у меня не было, но если и возникла, это стало бы оотличной возможностью прокачать свои скилы в «питоне» и парсинге.
Об обвинениях в том, что чат-бот убивает романтику
Александр: Текущая манера общения в дейтингах предполагает, что в какой-то момент можешь выгореть. Ты не знаешь наверняка, подходит тебе человек или нет. Можешь общаться сразу с несколькими людьми — при этом и девушка, со своей стороны, делает то же самое. Все это требует времени, внимания, много сил и ложится тяжелым эмоциональным грузом.
При этом я понимаю, что поступил слишком оптимизационно. Но я начал ускорять, улучшать этот процесс только ради того, чтобы найти того самого партнера, которому будет со мной комфортно. С другой стороны, не хотел тратить время других девушек зря, чтобы они начали со мной общение или даже отношения, чтобы в конечном итоге нас что-то не устроило, и мы потратили кучу времени зря.
Мне в первую очередь ближе живое общение, когда ты приходишь и видишь человека. Во время переписки у тебя нет понимания того, что чувствует человек, когда говорит с тобой. Вживую можешь более комплексно оценить [что думает человек]: видишь, как он реагирует, слышишь, как он произносит слова и смотрит на тебя. Ты можешь делать [в голове] пометки: насколько тебе комфортно, готов ли ты дальше взаимодействовать.
Я не считаю Сашу каким-то социопатом или социофобом тем более. Он супермного времени уделял тому, чтобы ходить на свидания с девушками, которых отобрал ему бот. Это действительно эмоционально сложно и энергозатратно — постоянно общаться с какими-то новыми людьми в личной жизни.
Карина: Насчет романтизации первых шагов [во время переписки в Tinder]… это же всегда прощупывание почвы — ты пытаешься хоть примерно понять, а что это за человек, какие у него интересы. Опять же, я всегда предпочитаю встретиться, это действительно важно для меня с точки зрения эмоций.
Поэтому [идея Александра с чат-ботом] не убивает романтику, [работает] скорее на притирочном этапе, когда это даже не интригующий момент, а просто выполнение необходимых условий, чтобы понять, насколько партнер в принципе адекватен, можно ли с ним вести диалог. Но строить-то тебе отношения с живым человеком. Тебе нужно реально видеть его, чувствовать на уровне эмоций.
Да, в тот момент, когда я соглашалась выйти за Сашу замуж, я не знала, что это была рекомендация чат-бота. Но я все еще согласна, даже после того, как он рассказал об этом. Ведь за свою жизнь каждый несет ответственность сам — никакой ChatGPT не может сказать тебе: «Иди, женись на ней — это твоя обязанность». Ты и только ты можешь проанализировать то, что с вами происходило, в каком ты состоянии сейчас и что ты хочешь от будущего. Поэтому ответственность за это предложение лежит полностью на Саше.
О любви и будущем в эпоху нейросетей
Карина: ChatGPT — это хороший ассистент и помощник. Ученые уже сейчас применяют его в своих исследованиях, он используется в медицине и на этих уровнях уже показал себя как невероятно полезная вещь.
Из бытового опыта, помню, мы как-то запросили у чата: «Придумай нам рецепт пасты из того, что у нас есть, а есть вот такие и такие продукты». И он расписал, что мы будем есть сегодня на ужин. Классно! И это лишь один крошечный пример, возможностей гораздо больше!
Александр: В случае с отношениями я хочу верить, что ChatGPT заставит дейтинг-приложения меняться. Сейчас они заточены на то, чтобы удерживать пользователей, чтобы те в свою очередь платили за подписку, смотрели рекламу. Для этого работают алгоритмы, которые в конечном итоге могут вызвать зависимость и геймификацию.
Да, моя история отличается от историй других людей. И да, я могу допустить, что в будущем она станет чем-то обычным. В конце концов, сами дейтинг-приложения вызывали когда-то много вопросов: мол, как это… ты сидишь, выбираешь себе партнера по анкете, фотографиям. Но сейчас это стало повседневностью, и я даже с трудом могу представить, как иначе завести знакомство. Нейросети в этом случае могут улучшить этот процесс, но важно, чтобы люди понимали, как это работает, как этим пользоваться, и чтобы они делали это с осознанностью.
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