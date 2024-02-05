О том, как все начиналось

Александр: Идея создать чат-бот пришла, когда я долгое время сидел в приложении для знакомств и искал подходящую партнершу. Я столкнулся с тем, что приходилось очень долго перебирать людей, общаться. Потом кто-то скрывался, а про кого-то я сам понимал, что это неподходящий человек — и так по кругу. Мне приходилось параллельно общаться с несколькими людьми, активно и комплексно отвечать. В какой-то момент я эмоционально вымотался.

Как-то встретился с друзьями, начали обсуждать, что сейчас из себя представляет дейтинг. Сошлись во мнении, что это действительно сложно — некоторые к тому моменту уже год сидели в Tinder и никого не могли найти. Попутно обсуждали GPT — тогда эта технология только-только набирала обороты… И мы решили делать прототип на основе GPT, который бы общался в Tinder. Сначала — очень коряво, отвечал совершенно не по-человечески. Было понятно, что его нужно исправлять.

Потом я сделал первую полноценную версию, которая работала уже на GPT 3.5. Загрузил в нее полноценную базу данных со своими ответами на вопросы в Tinder. Теперь каждый раз, когда ChatGPT нужно было ответить на вопрос — к примеру, где я учился, — он выдавал корректный ответ. Казалось, все хорошо… но не тут-то было. Бот все равно начинал входить в какие-то галлюцинации. Однажды сам назначил свидание, а я про это не знал — девушка пришла, а я нет. Кошмар!

Тогда понял, что проект нужно останавливать и дорабатывать. К тому моменту вышла обновленная версия GPT 4 — я использовал ее. Результат отличался от первой версии как небо и земля, я улучшил подбор, подключил Telegram для случаев, когда наступал момент перейти туда из Tinder. Качество ответов было лучше, я также подключил Google-календарь, чтобы мне приходили уведомления о встречах. Но главное, я добавил валидацию ответов. То есть, когда ChatGPT собирался написать что-то уникальное, мне приходил пуш в Telegram с просьбой подтвердить отправку этого сообщения.

Штука работала, мне было даже сложно отличить, где писал я, а где ChatGPT. Я ходил на встречи, смотрел, что за человека отобрал бот. Если я понимал, что человек тот, то я продолжал общаться частично сам, частично с помощью GPT. И в какой-то момент я понял, что есть такой человек, Карина, которого я суперлюблю, ценю и уважаю. Вернее, на тот момент я еще не мог так однозначно сказать, но осознавал, что она — золото. Тогда я стал приостанавливать проект.