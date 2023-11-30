ChatGPT исполнился ровно год! Как он изменил нашу жизнь? Чего от него ждать в ближайшем будущем?

Игорь Котенков

Специалист по машинному обучению, автор Telegram-канала «Сиолошная»:

Честно говоря, я не считаю, что с запуском ChatGPT мы увидели что-то невероятное, с точки зрения технологий. Однако впервые эти технологии снабдили правильной «оберткой». К примеру, языковые модели, которые давали примерно такое же качество ответов на запрос пользователя были доступны уже за несколько месяцев до 30 ноября 2022 года. Однако их использование стоило денег (пусть и чисто символических), кроме того, реализация была рассчитана на разработчиков. То есть человеку нужно было вручную прописать то, как модель получает запрос от пользователя, то, как она выдает ответ. Никто этого, разумеется, не делал.

OpenAI сделали все по-другому: технология была бесплатной и доступной любому человеку, который мог получить SMS-ку для регистрации аккаунта. Пользователь просто заходил и начинал общаться с ботом, вбивая запрос. У многих людей щелкнуло: «Ни фига, себе технология!» Это создало ажиотаж, люди делились ссылками, обсуждали, писали тексты о ChatGPT. Даже мои знакомые, далекие от технологий, заинтересовались. Количество пользователей уже к январю перевалило за 100 млн, а сейчас насчитывает уже порядка 200 млн! Потрясающий результат для проекта с нулевым бюджетом на продвижение. Это значит, что продукт попал в чаяния людей.

Лично для меня самым впечатляющим последствием появления ChatGPT на жизнь людей является то, как он поднимает уровень выполнения задач для тех, чьи профессиональные навыки находятся ниже среднего уровня, чему посвящены отдельные исследования. Проще говоря, если человек высококвалифицированный профессионал — писатель или журналист, — то чат-бот не так много ему даст, может быть, увеличит скорость работы на 5—15 %. Но вот если квалификация человека низкая, разработка OpenAI позволяет ему подняться выше среднего уровня. То есть на высоту абсолютно недостижимую для него раньше.