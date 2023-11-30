ChatGPT исполнился ровно год! Как он изменил нашу жизнь? Чего от него ждать в ближайшем будущем?

Год назад, 30 ноября 2022 года, состоялся релиз, пожалуй, самой известной технологии на основе искусственного интеллекта — ChatGPT. Это событие для многих ознаменовало новый шаг в развитии прогресса. Постоянно появляются материалы о том, где еще применяются новые алгоритмы и какие возможности они дают пользователям. К годовщине со дня наступления «эпохи ChatGPT» «Собака.ru» спросила специалиста по машинному обучению, автора Telegram-канала «Сиолошная» Игоря Котенкова и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», предпринимателя Юрия Лифшица.
Игорь Котенков
Специалист по машинному обучению, автор Telegram-канала «Сиолошная»:
Честно говоря, я не считаю, что с запуском ChatGPT мы увидели что-то невероятное, с точки зрения технологий. Однако впервые эти технологии снабдили правильной «оберткой». К примеру, языковые модели, которые давали примерно такое же качество ответов на запрос пользователя были доступны уже за несколько месяцев до 30 ноября 2022 года. Однако их использование стоило денег (пусть и чисто символических), кроме того, реализация была рассчитана на разработчиков. То есть человеку нужно было вручную прописать то, как модель получает запрос от пользователя, то, как она выдает ответ. Никто этого, разумеется, не делал.
OpenAI сделали все по-другому: технология была бесплатной и доступной любому человеку, который мог получить SMS-ку для регистрации аккаунта. Пользователь просто заходил и начинал общаться с ботом, вбивая запрос. У многих людей щелкнуло: «Ни фига, себе технология!» Это создало ажиотаж, люди делились ссылками, обсуждали, писали тексты о ChatGPT. Даже мои знакомые, далекие от технологий, заинтересовались. Количество пользователей уже к январю перевалило за 100 млн, а сейчас насчитывает уже порядка 200 млн! Потрясающий результат для проекта с нулевым бюджетом на продвижение. Это значит, что продукт попал в чаяния людей.
Лично для меня самым впечатляющим последствием появления ChatGPT на жизнь людей является то, как он поднимает уровень выполнения задач для тех, чьи профессиональные навыки находятся ниже среднего уровня, чему посвящены отдельные исследования. Проще говоря, если человек высококвалифицированный профессионал — писатель или журналист, — то чат-бот не так много ему даст, может быть, увеличит скорость работы на 5—15 %. Но вот если квалификация человека низкая, разработка OpenAI позволяет ему подняться выше среднего уровня. То есть на высоту абсолютно недостижимую для него раньше.
Отсюда следует следующая возможность: мы можем делать на каком-то приемлемом уровне то, в чем не являемся экспертами. Простой пример: нам необходимо было сделать сайт, но у нас в команде не было человека, который занимался бы наполнением и сео-оптимизацией. Мы могли, конечно, найти профессионала в этой сфере, но мы заплатили бы ему много денег. Мы могли сами сделать своими руками, но получилось бы так себе. Мы попросили ChatGPT накидать разные тезисы для сайта, сделать их ревизию, добавить специфику для разных пользователей. В результате получилось неплохо!
Другие примеры того же по своей сути феномена. Человек в соцсетях жаловался на то, что собака у него болеет, а два ветеринара не могут помочь. Он вбил результаты анализов в ChatGPT, тот подсказал ему потенциально возможный диагноз, с которым мужчина пошел к третьему врачу, и вывод чат-бота в итоге подтвердился. Аналогичные истории были и с людьми. Тут важно понимать, что ChatGPT — это не какой-то супермедик, который всегда выдает правильные диагнозы. Но он дает даже опытным специалистам возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. Это очень полезно, даже если мнение специалиста не совпадет с тем, что высказывает алгоритм в 30—40 % случаев.
Одной из немногих отраслей, где разработка OpenAI полностью «перевернула стол», стал онлайн-перевод. Это мой личный ТОП-1. Я могу дать чат-боту переписку на русском, и ChatGPT ее переводит. Причем у него не возникает проблем с техническими или бизнесовыми сокращениями или аббревиатурами — бот все их знает, потому что уже «прочитал» весь интернет. Мне очень нравится фича, что переводить можно в разных стилях — можно попросить перевести так, чтобы конечный результат был таким, как если бы его писал консультант, который лет 10 работал в консалтинге, знает бизнес-английский, но при этом язык для него не родной. Это гораздо лучше Google Translate. Нередко я перевожу 2—3 параграфа текста и делаю всего 1–2 правки.
Если говорить о том, где я ожидаю развития, то тут следует разделить два направления. С одной стороны — совершенствование ChatGPT, GPT-4 и т. д. как продукта для пользователей. С другой стороны — развитие технологий внутри самого OpenAI.
Если говорить о первом направлении, то я ожидаю роста надежности, вернее, контролируемости. Сейчас, если я пишу очень подробную инструкцию чат-боту на 2–4 страницах, я не могу гарантировать, что он не пропустит одну строчку. Раз в десять итераций он может «забыть», что я попросил его писать все слова с большой буквы. В таких условиях эту разработку пока не получится внедрять в бизнесы. Для этого необходима стопроцентная уверенность.
Еще одна перспектива в этом же направлении — подключение разных инструментов. К этому был сделан шаг в ходе недавней конференции для разработчиков. OpenAI добавили работу с документами, то есть в ChatGPT можно положить до 5 гб текстовых файлов, в которые он будет «подглядывать» и отвечать. Такие алгоритмы уже были, но, насколько я могу судить чисто субъективно по своему опыту, они работали чуть хуже. Корректная же работа такого инструмента открывает много возможностей. К примеру, загружаем в чат-бот свод законов, и он может выступать правовым консультантом, отвечая на простые юридические вопросы со ссылками на то, откуда он взял ответы.
Наконец, борьба с галлюцинациями и ошибками. Сейчас модель врет в 20 % случаев. Необходимо сделать, чтобы в тех случаях, когда она не может дать корректный ответ, она отвечала бы «не знаю», а в остальных случаях все же писала бы что-то правильное. Я думаю, что в ближайшее время вполне реально снизить долю ошибок до 7–8 %.
Второе большое направление — работа внутри OpenAi, главная цель которой создание искусственного интеллекта, который сравним по своим возможностям с человеческим, а по некоторым параметрам его превосходит. Это ставит перед нами вопрос безопасности, которым очень обеспокоены в OpenAI. Летом они объявили о том, что будут создавать искусственного ученого, который поможет им автоматизировать процесс исследований.
Их логика в следующем: количество людей, которых они могут нанять, недостаточно, чтобы исследования безопасности ИИ могли угнаться за совершенствованием возможностей модели. В итоге мы можем получить модель, которая делает яды быстрее, чем мы можем ее контролировать. Поэтому нам необходимо ускорить исследования безопасности. Для этого года за 4 они планируют сделать алгоритм-ученого, который работал бы в этом направлении.
Если такая задача будет выполнена успешно, то это может перевернуть нашу повседневную жизнь. У нас появятся тысячи автоматизированных ученых в разных областях, которые еще ускорят технический прогресс. И это может привести нас к проблеме технологической сингулярности, по поводу которой многие переживают. Это значит, что технологии могут начать развиваться так быстро, что мы как вид просто перестанет за ними поспевать. На самом деле мы не так далеки от этой точки. Пока речь не идет о том, что алгоритмы заменят физиков, химиков или социологов, пока речь идет об одной конкретной теме безопасности ИИ, но не за горами время, когда они придут в другие отрасли. Это может произойти не через 5, а через 20 лет, но это произойдет при нашей жизни.
Юрий Лифшиц
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», предприниматель:
Я лично оценил не сразу, по описанию было недостаточно ясно, насколько функциональна и полезна эта система. Но стали доходить восторженные отзывы от друзей и постепенно начал пользоваться сам и находить задачи, для которых ChatGPT был полезным инструментом.
Самый впечатляющий результат — Github Copilot, "autocomplete для программистов", который ускоряет написание кода для типовых задач. На втором месте интеграция ChatGPT с поиском и использование для исследовательских задач.
Я не жду фундаментальных прорывов в следующие 12 месяцев, скорее плавное улучшение по всем фронтам — быстрее, меньше ошибок, улучшенное понимание пользователей, расширение знаний бота о самых свежих событиях, специализация по отдельным областям знаний и т.д. Чем-то похоже на прогресс от iPhone 1 к iPhone 2.
Я не уверен насчет термина «наследники ChatGPT». ChatGPT не умер и никуда не пропал, на данный момент это по-прежнему лидер рынка. У которого, однако, много достойных конкурентов. От конкурентов ожидаю разных уровней открытости (в том числе системы, которые каждый может скопировать, дообучить, использовать на внутренних данных), возможность автономной работы на компьютере или смартфоне без выхода в интернет, углубленную специализацию на разных областях (программирование, математика, психология, и т.д.)
Я ожидаю, что функционал, похожий на ChatGPT, будет встроен во все привычные приложения — поиск, мессенджеры, электронная почта, Word и Google Docs, и т.д. Это также приведет к повышению цен на все приложения. Думаю, встроенный искусственный интеллект скоро станет привычным до полной незаметности. Когда мы делаем фото на iPhone, мы даже не задумываемся, что телефон применяет умные алгоритмы для улучшения качества изображения. Так же и, скажем, с ChatGPT, встроенным в электронную почту, мы перестанем замечать, что почтовый клиент помогает нам написать письмо.
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