СМИ: Илон Маск хочет сделать из X сайт знакомств и цифровой банк

Сейчас X оформляет лицензии для оказания банковских услуг в каждом штате США. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на участников корпоративного собрания, где выступал Илон Маск. Журналисты отмечают, что наличие функции знакомств будет зависеть от спроса.

Такие изменения укладываются в планы Маска по добавлению платных функций, поскольку приложения для знакомств обычно включают платную подписку. «Он хочет, чтобы люди платили за все», — цитирует собеседника Business Insider. Ранее СМИ писали, что Маск собирается превратить X в конкурента YouTube и Linkedin, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма работников.

Напомним, что летом в социальной сети, которой владеет Илон Маск произошли сильные изменения. Так, сайт микроблогов изменил свое название с Twitter на X и лишился птички на логотипе.