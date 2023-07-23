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Технологии

«Птичка летит домой»: Илон Маск поменяет логотип Twitter

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Также американский миллиардер заявил, что пользователям постепенно придется распрощаться с «привычным брендом и всеми птицами». Информация о ребрендинге и один из вариантов нового логотипа предприниматель опубликовал на своей странице.

Скриншот: Elon Musk/Twitter

И хотя окончательный вариант ребрендинга еще не утвержден, пользователи могут заметить изменения в ближайшее время. По словам Илона Маска, модификация эмблемы Twitter может произойти в течение суток: «если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то уже завтра он будет запущен», — пообещал владелец социальной сети.

Также миллиардер предложил поменять цвет фона платформы и сделать его черным по умолчанию. Большинство проголосовавших поддержали нововведение. В целом, Илон Маск и ранее заявлял о глобальных планах по изменению Twitter. Сразу после смены владельца, компания сменила свое название на X Corp. По мнению миллиардера, это отражает стремление создать «суперприложение», похожее на китайский WeChat.

Напомним, что Илон Маск ввел ограничение на просмотр постов в Twitter. Теперь, если у вас нет подписки, вы не сможете прочесть больше тысячи записей.

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