«Птичка летит домой»: Илон Маск поменяет логотип Twitter

Также американский миллиардер заявил, что пользователям постепенно придется распрощаться с «привычным брендом и всеми птицами». Информация о ребрендинге и один из вариантов нового логотипа предприниматель опубликовал на своей странице.
И хотя окончательный вариант ребрендинга еще не утвержден, пользователи могут заметить изменения в ближайшее время. По словам Илона Маска, модификация эмблемы Twitter может произойти в течение суток: «если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X", то уже завтра он будет запущен», — пообещал владелец социальной сети.
Также миллиардер предложил поменять цвет фона платформы и сделать его черным по умолчанию. Большинство проголосовавших поддержали нововведение. В целом, Илон Маск и ранее заявлял о глобальных планах по изменению Twitter. Сразу после смены владельца, компания сменила свое название на X Corp. По мнению миллиардера, это отражает стремление создать «суперприложение», похожее на китайский WeChat.
Напомним, что Илон Маск ввел ограничение на просмотр постов в Twitter. Теперь, если у вас нет подписки, вы не сможете прочесть больше тысячи записей.
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