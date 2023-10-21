Госуслуги вводят обязательную двухфакторную аутентификацию

После введения нового правила Пользователи смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные. Потом приложение потребует определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать изменения можно через раздел «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением».

Для того, чтобы подтвердить свою личность, россиянам предлагается три варианта дополнительной защиты: код из SMS, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии. У тех, кто не установит двухфакторную аутентификацию, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты.

В сентябре цифровой паспорт в приложении «Госуслуги» приравняли к бумажному документу. Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако проект видоизменился, планировалось, что электронный документ будут оформлять в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом.