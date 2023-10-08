Windows 12 может выйти уже в следующем году

«Мы считаем, что нынешняя версия ОС устарела и требует обновления, и мы полагаем, что это может случиться в следующем году», — заявил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в ходе технологической конференции Citi. Источники Windows Central сообщают, что разработчики собираются сделать упор на технологиях искусственного интеллекта и облачного хранения. Предполагается, что это сделает операционную систему более продуктивной.

Также помимо внутренних изменений, ожидаются и внешние: системе собираются обновить интерфейс. При этом, сообщается, что новая версия Windows будет распространяться бесплатно.

В сентябре вышла новая версия iOS. В нашем материале мы рассказывали, что ожидает владельцев iPhone после обновления.