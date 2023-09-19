Вышла iOS 17. Что в ней нового?

В новом полноэкранном режиме различная информация, такая как часы, фото или виджеты, хорошо видна издалека. Фактически iPhone превращается в часы — когда он установлен горизонтально и заряжается, например на прикроватном столике.

С интерактивными виджетами теперь можно взаимодействовать напрямую — например, отмечать напоминания как завершенные или включать музыку в Apple Music. Обновление самого приложения Apple Music понравится аудиофилам: благодаря плавным переходам музыка воспроизводится без остановки — предыдущий трек постепенно уступает место следующему.

Появилась функция «Постеры для контактов». Она позволяет создать собственный постер, который будет отображаться во время звонка на устройствах собеседников. А в приложении «Фото» теперь можно подписывать домашних животных — они будут отображаться в альбоме «Люди» наравне с друзьями и членами семьи.

В приложении «Стикеры» для iMessage теперь можно добавить собственные изображения, которые, в частности, сделаны на основе фотографий пользователя при помощи функции «Вырезать». Их можно анимировать: для этого следует выделить объекты из фона на фото или видео, а затем добавить к ним эффекты «Блеск», «Объем», «Комикс» или «Контур».

В приложении «Сообщения» теперь можно автоматически расшифровывать аудиосообщения. А во время разговора по FaceTime можно применять и настраивать режимы «Студийный свет» и «Портрет».