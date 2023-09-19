Вышла iOS 17. Что в ней нового?

Стикеры из фотографий теперь хранятся в одном месте, музыка воспроизводится плавно и без остановки, FaceTime использует режимы «Студийный свет» и «Портрет», а iPhone превращается в часы на прикроватном столике. Рассказываем об обновлении операционной системы от Apple.
В новом полноэкранном режиме различная информация, такая как часы, фото или виджеты, хорошо видна издалека. Фактически iPhone превращается в часы — когда он установлен горизонтально и заряжается, например на прикроватном столике.
С интерактивными виджетами теперь можно взаимодействовать напрямую — например, отмечать напоминания как завершенные или включать музыку в Apple Music. Обновление самого приложения Apple Music понравится аудиофилам: благодаря плавным переходам музыка воспроизводится без остановки — предыдущий трек постепенно уступает место следующему.
Появилась функция «Постеры для контактов». Она позволяет создать собственный постер, который будет отображаться во время звонка на устройствах собеседников. А в приложении «Фото» теперь можно подписывать домашних животных — они будут отображаться в альбоме «Люди» наравне с друзьями и членами семьи.
В приложении «Стикеры» для iMessage теперь можно добавить собственные изображения, которые, в частности, сделаны на основе фотографий пользователя при помощи функции «Вырезать». Их можно анимировать: для этого следует выделить объекты из фона на фото или видео, а затем добавить к ним эффекты «Блеск», «Объем», «Комикс» или «Контур».
В приложении «Сообщения» теперь можно автоматически расшифровывать аудиосообщения. А во время разговора по FaceTime можно применять и настраивать режимы «Студийный свет» и «Портрет».
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Новая функция NameDrop позволяет обмениваться контактной информацией с новыми знакомыми, просто поднося iPhone друг к другу (привет, икпорт!). Таким же образом теперь можно включить AirDrop.
Обновили и приложение «Здоровье». Теперь здесь можно вести дневник настроения — записывать в него сиюминутные эмоции и общее настроение дня, выбирать факторы, которые больше всего влияют на пользователя, а также описывать свои чувства. Интерактивные диаграммы дают обзорную информацию о настроении и его изменениях со временем, а также о влияющих на него факторах — таких как физическая активность, сон и минуты осознанности. А добавленные анкеты о ментальном здоровье помогут оценить текущий риск депрессии или тревожности и понять, стоит ли обратиться за поддержкой. Еще одна новая функция — «Расстояние до экрана». Она задействует камеру TrueDepth, обеспечивающую работу Face ID, и подсказывает, когда стоит увеличить расстояние до экрана устройства, чтобы снизить напряжение глаз и риск развития близорукости у детей.
Позаботились и о конфиденциальности. Функция защиты от трекинга в ссылках сокращает ссылки в сообщениях, почте и режиме частного доступа в Safari, удаляя информацию, по которой некоторые сайты могут отслеживать пользователя на других сайтах.
Некоторый новый функционал направлен также на защиту детей. Улучшенная функция «Безопасность общения» теперь распознает обнаженное тело не только на фото, но и на видео, которые ребенок может получить или попытаться отправить в сообщениях, по AirDrop, в постерах для контактов в приложении «Телефон», в сообщениях FaceTime, а также в системном инструменте выбора фото. Чтобы оградить ребенка от внезапной демонстрации изображений обнаженного тела в сообщениях, AirDrop, постерах для контактов в приложении «Телефон» и FaceTime, необходимо включить предупреждения о нецензурном или неприемлемом контенте.
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