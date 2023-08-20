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Технологии

В Петербурге вырос спрос на пленочные фотоаппараты

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В июне–июле 2023 года объем продаж таких камер вырос на 19%, компактные цифровые камеры тоже стали покупать чаще. Эксперты связывают такой рост с популярностью снимков в стиле ретро.

Vitalii Kovtun/shutterstock

В целом фототехника показала рост на 15% год к году. При этом цена пленочных камер снизилась на 13% по сравнению с предыдущим летом. Средняя стоимость устройств составляет 5 тысяч рублей. Соответственно выросли и продажи фотоплёнки, на 49% за год. Зеркальные фотоаппараты также не теряют интерес у покупателей. Их доля продаж составляет 13%, но интерес к ним растёт медленнее, чем к другим моделям фотокамер.

Что касается всего рынка электроники, то продажи упали на треть. В I квартале 2023 года этот показатель упал на 47% год к году и на 32% — по сравнению с IV кварталом прошлого года.

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