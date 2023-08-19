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Apple запретила спать рядом с заряжающимся iPhone

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Оказывается, что все пользователи, которые засыпали рядом со смартфоном рисковали здоровьем. Компания из Купертино добавила в свой гайд официальное предостережение: согласно ему не стоит класть устройство при зарядке под одеяло или подушку, а также прижимать его к себе.

charnsitr / Shutterstock.com

«Сон рядом с устройством, подключенным к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества», — сказано в сообщении Apple. В компании посоветовали откладывать смартфон подальше от кровати, например, на прикроватную тумбу. В идеале оставлять iPhone на зарядке без чехла и в достаточно проветриваемом помещении. Так риски перегрева, возгорания или поломки снижаются почти до нуля.

Также производитель смартфонов напомнил, что лучше всего использовать оригинальные блоки питания и кабели, а также аксессуары сторонних производителей с пометкой Made for iPhone. Риск возгорания как во время сна, так и днем возрастает, если использовать дешевые зарядные устройства.

В июне стало известно, что продажи новых смартфонов Apple и Samsung в России упали до уровня 2013 года. За год количество проданных смартфонов упало на 25%.

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