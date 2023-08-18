К 2035 году в РФ заработает 6G? А телефоны будут ловить даже на междугородних трассах? Разбираемся в прогнозах властей!

Вопрос 1: насколько реально внедрение 6G?

Что об этом говорят власти:

В проекте стратегии развития отрасли связи указывается, что на первом этапе ее реализации (2025–2030 годы) необходима разработка «отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready».

На втором этапе (2030–2035 годы) предполагается развертывание сетей 5G во всех городах с населением больше 100 тысяч человек и «начало коммерческой эксплуатации сетей 6G».

Что об этом говорят эксперты?

Денис Кусков: Сейчас все сконцентрированы на строительстве сетей и базовых станций 4-го поколения. Российские компании работают в этом направлении, но первые базовые станции должны появиться только в 2024 году, а возможно, это произойдет и в 2025-м.

В этих условиях широкое развертывание 5G и внедрение 6G к 2035 году вполне возможно, но говорить об этом с уверенностью сложно. Пока мы не наладили производство своих базовых станций, этот вопрос находится скорее в теоретической плоскости.

Константин Анкилов: Запас времени большой, более того, опытное оборудование 5G разрабатывалось в нашей стране и раньше, а сейчас оно тестируется на отечественных сетях. Поэтому если удастся решить вопрос с компонентной базой для оборудования, то внедрение [5G, а затем и 6G], очевидно, будет. Вопрос в повсеместности — для того чтобы эти сети заработали в масштабах городов, регионов и страны, потребуется огромная работа.

Другое дело, что даже если уложиться в эти сроки, все равно мы уже отстаем от технологических лидеров. В мире уже работают сотни коммерческих 5G-сетей, у нас пока этого еще нет.