К 2035 году в РФ заработает 6G? А телефоны будут ловить даже на междугородних трассах? Разбираемся в прогнозах властей!

Минцифры опубликовало на своем сайте проект стратегии развития связи в России до 2035 года. В нем говорится о развитии в стране сетей 5G и 6G, покрытии связью федеральных трасс и региональных дорог, развитии возможностей для использования беспилотного транспорта. А также в документе упоминается ежегодная индексация тарифов на услуги операторов. Насколько реально внедрение сетей шестого поколения в течение ближайшего десятилетия? И какого роста цен на связь ждать? На эти и другие вопросы «Собака.ru» отвечают гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков и управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Вопрос 1: насколько реально внедрение 6G?
Что об этом говорят власти:
В проекте стратегии развития отрасли связи указывается, что на первом этапе ее реализации (2025–2030 годы) необходима разработка «отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready».
На втором этапе (2030–2035 годы) предполагается развертывание сетей 5G во всех городах с населением больше 100 тысяч человек и «начало коммерческой эксплуатации сетей 6G».
Что об этом говорят эксперты?
Денис Кусков: Сейчас все сконцентрированы на строительстве сетей и базовых станций 4-го поколения. Российские компании работают в этом направлении, но первые базовые станции должны появиться только в 2024 году, а возможно, это произойдет и в 2025-м.
В этих условиях широкое развертывание 5G и внедрение 6G к 2035 году вполне возможно, но говорить об этом с уверенностью сложно. Пока мы не наладили производство своих базовых станций, этот вопрос находится скорее в теоретической плоскости.
Константин Анкилов: Запас времени большой, более того, опытное оборудование 5G разрабатывалось в нашей стране и раньше, а сейчас оно тестируется на отечественных сетях. Поэтому если удастся решить вопрос с компонентной базой для оборудования, то внедрение [5G, а затем и 6G], очевидно, будет. Вопрос в повсеместности — для того чтобы эти сети заработали в масштабах городов, регионов и страны, потребуется огромная работа.
Другое дело, что даже если уложиться в эти сроки, все равно мы уже отстаем от технологических лидеров. В мире уже работают сотни коммерческих 5G-сетей, у нас пока этого еще нет.
Вопрос 2: Операторам предлагается совместное использование сетей — что это значит?
Что об этом говорят власти:
В проекте стратегии подчеркивается, что «совместное развитие и использование телекоммуникационной инфраструктуры несколькими операторами» является общемировым трендом и позволяет сократить издержки на развитие сети. Также в ходе первого этапа реализации стратегии (2025–2030 годы) предполагается «внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развёртывания сетей 5G, а к 2035 году — и 6G».
Что об этом говорят эксперты?
Денис Кусков: Совместно использовать инфраструктуру — это правильное в текущих условиях развитие. Не было бы ухода импортных игроков, можно было бы каждому оператору заниматься развитием своих сетей.
Сейчас ресурс у нас не такой большой: количество базовых станций отечественного производства, скорее всего, будет не очень большим, так как я не уверен, что отечественные предприятия смогут сразу наладить большие объемы выпуска. Поэтому такая стратегия выглядит оправданной.
Константин Анкилов: Это возможно. Более того, опыт совместного использования операторами инфраструктуры в России уже есть. Это мы видим на примере сетей 4G. Строительство сетей — дорогостоящий процесс, поэтому я уверен, что этот вопрос и раньше прорабатывался.
Как это отразится на пользователях? В целом, если мы говорим о городах, больше не будет ситуации, что у кого-то ловит, а у кого-то — нет. Если сеть будет одна, то и покрытие будет одинаковое. За пределами городов, скорее всего, будут использовать сети 4G — это экономически эффективнее, и здесь сеть будет у каждого своя.
Вопрос 3: Власти говорят о ежегодной индексации цен на связь. Насколько связь будет дороже?
Что об этом говорят власти:
В документе на сайте Минцифры говорится, что «одним из источников финансирования [строительства и поддержания сетей] может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи». При этом говорится, что размер повышения цен должен быть «дифференцированным».
Отмечается, что если операторы готовы вкладывать полученные от повышения цен средства в развитие своих сетей, то «может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен». В целом же, говорится в документе, тарифы должны расти «в пределах накопленного уровня индекса потребительских цен». Однако подробно механизм, согласно которому операторы получат возможность поднимать цены на уровень выше, чем инфляция, не говорится. Лишь отмечается, что необходима «"привязка" источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли». Что это конкретно значит, в документе не уточняется.
Что об этом говорят эксперты?
Константин Анкилов: Никакого подорожания в разы, конечно, не будет — это нонсенс. Но рост цен мы будем наблюдать. Впрочем, мы его наблюдаем уже последние несколько лет — до этого связь в стране только дешевела. Сейчас у операторов есть проблемы с ростом выручки, а денег на развитие и поддержание сетей нужно больше. Поэтому, думаю, что повышение будет в пределах 10% в год.
Больше — вряд ли, все же рынок конкурентный. Кроме того, повышение вряд ли будет касаться всех абонентов поголовно, однако затронет большинство пользователей.
Денис Кусков: Очевидно, что стоимость российского оборудования будет гораздо выше, чем импортного. Таким образом, простое поддержание текущего качества связи, не говоря уже о его повышении, будет дороже, чем раньше. Поэтому повышение цен неизбежно, встает вопрос, каким оно будет.
Это зависит от субсидий государства. Если государство вообще не будет поддерживать производителей телекоммуникационного оборудования и субсидировать операторов, то цены могут каждый год расти в разы. Если государство будет выделять деньги, то подорожание может составить 20–25% в год.
Вопрос 4: Сеть будет ловить за пределами городов?
Что об этом говорят власти:
Стратегия развития связи предполагает «создание гибридной сети связи на основе отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, сегментов мобильной и фиксированной связи, обеспечивающей бесшовную интеграцию и непрерывную сетевую связанность».
Говорится, что эта сеть обеспечит покрытие связью «всей территории страны, включая федеральные и региональные автомобильные дороги, Арктическую зону и трассу Северного морского пути».
Что об этом говорят эксперты?
Денис Кусков: Арктика и так далее — это планы на будущее. Они замечательные, главное — найти базовые станции и деньги на все это.
Ну и надо помнить, что в той же Арктике не так много людей живет, так что это, по сути, проект скорее индустриально-пиарный, чем реально работающий. А вот сделать качественную связь в Европейской части страны, где она иногда просто отсутствует, — к примеру, на стыке Ярославской, Костромской и Вологодской областей — вполне можно. Там, кстати, проживает гораздо больше людей, чем в Арктике.
Константин Анкилов: Задача так радикально повысить покрытие связью достижима при соответствующем финансировании. Часть из этих проектов, например покрытие федеральных трасс, убыточны.
В итоге, я думаю, вопрос с федеральными трассами действительно будет решен. Это непростая задача в нынешней ситуации, но вопрос затянулся до безобразия, и решать его надо.
Вопрос 5: А что там с беспилотным транспортом?
Что об этом говорят власти:
Согласно стратегии, все та же «гибридная сеть связи», которая должна покрыть всю страну, включая федеральные трассы и Севморпуть, должна обеспечить технологические возможности «управления беспилотными авиационными системами». Вероятно, эти же сети должны позволить и более широкое внедрение других видов беспилотников.
Что об этом говорят эксперты?
Константин Анкилов: Мы все равно должны двигаться в этом направлении, иначе безнадежно отстанем от всего мира. Будет это делаться на отечественном оборудовании или на зарубежном — посмотрим, но что-то все равно удастся осуществить.
Денис Кусков: По поводу беспилотного транспорта в нашей стране я настроен весьма скептически. Если вы выйдите на улицу и посмотрите на разметку на наших дорогах, особенно в Петербурге, на колдобины, то вам будет трудно представить, как беспилотный транспорт по этому всему будет ездить.
Так что для запуска беспилотного транспорта нам прежде всего надо преодолеть две традиционные наши проблемы: дураки и дороги.
Пресс-служба компании «Мегафон»
В ответе на запрос «Собака.ru»:
Мы высоко оцениваем работу Минцифры России по созданию первого за долгие годы масштабного отраслевого документа, который дает всем участникам рынка целевые ориентиры и понимание правил игры на долгосрочную перспективу.
Отрасль уже сейчас исполняет не просто важную социальную функцию обеспечения связи между людьми по всей стране, но и стоит перед масштабным вызовом по созданию технологического фундамента для цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому для нас очень важно, что отраслевой регулятор через Стратегию развития отрасли связи уделяет внимание всем ключевым вопросам.
Среди них: выделение дополнительного частотного ресурса и гибкого управления спектром для развития технологий беспроводной связи, разработка и внедрение конкурентоспособного отечественного оборудования и софта к нему, обеспечение комфортных правовых и экономических условий для создание связной и сопутствующей инфраструктуры, развитие отраслевой науки и кадрового потенциала.
Важной особенностью этого документа стало то, что он не создается в вакууме: Министерство привлекает к обсуждению представителей отрасли и слышит нашу позицию, знает, где мы испытываем трудности, а где сегодня чувствуем себя уверенно. И этот диалог находит отражение в документе Стратегии.
Принимая ценовые решения, мы всегда исходим из затрат компании на предоставление услуг связи. На стоимость тарифов влияет множество факторов, таких как цены на оборудование, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы.
Именно поэтому уровень повышения цен определяется не конкретной цифрой или производной от макроэкономических показателей, а рыночной себестоимостью услуги и масштабом технологических задач, которые могут встать перед операторами связи. В этом смысле мы поддерживаем подход, озвученный в Стратегии развития отрасли, когда индексация цен объясняется инвестиционными программами или планами развития сети конкретного оператора. Чем эти планы масштабнее, тем выше может быть обоснованная индексация. Естественным ограничителем потенциального повышения цен на наши услуги всегда будет жесткая рыночная конкуренция за абонента.
Редакция также направила запросы в пресс-службы операторов «Теле2» и «Билайн», но их представители не стали комментировать документ. В компании МТС на запрос редакции до момента публикации не ответили.
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