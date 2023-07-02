Илон Маск ввел ограничение на просмотр постов в Twitter

Владельцы Twitter Blue и галочек верификации смогут увидеть 10000 постов в день. Другие зарегистрированные пользователи — лишь 1000, а новые пользователи — только 500, следует из сообщения владельца соцсети. Такие ограничения Илон Маск назвал временными.



По его словам, нововведения должны помочь с «крайне высоким масштабом веб-скрапинга» и манипуляциями с соцсетью. Скрапингом называется автоматизированный сбор контента с сайтов без ограничений. Скорее всего, этот шаг направлен на борьбу с нейросетями, которые зачастую собирают массивы информации через Twitter.



Напомним, что весной Илон Маск, Стив Возняк и еще около тысячи экспертов предложили затормозить разработки искусственного интеллекта.