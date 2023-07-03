CEO ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент VK Александр Тоболь покинули компанию

С сегодняшнего дня, 3 июля, управление социальной сетью ВКонтакте будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента ВКонтакте. Команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, обновленный формат управления социальной сетью будет «отражать то, как принимается большинство ключевых решений ВКонтакте».

«Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей. Хочу также поблагодарить Марину и Александра за достижение высоких аудиторных показателей ВКонтакте, запуск таких знаковых продуктов как Клипы, Видео, Звонки, Знакомства и NFT. Проделана большая работа для достижения технологического лидерства соцсети, запущено множество успешных сервисов. Желаю Марине и Александру успехов в будущих проектах», — приводит слова Кириенко пресс-служба компании.