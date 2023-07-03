Вице-президент VK и техдир ВКонтакте Александр Тоболь: «Диджитал пошатнет много наших ценностей»

Вице-президент VK, техдир ВКонтакте и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Наука и жизнь» играет в шахматы с четырех лет. Ко второму классу Александру пророчили лавры гроссмейтера, в пятом он начал писать компьютерные программы, а в восьмом перевел школу на диджитал-тестирование. Дальше работа в корпорации Dell-Emc и переезд на год в IT-стартап в США. Казалось, вот-вот — Google или Amazon, и мы его потеряем. Но Тоболь вернулся в Россию, чтобы пройти путь от программиста в «Одноклассниках» и технического директора ВКонтакте до вице-президента VK. Теперь он запускает NFT, развивает технологии машинного обучения и ждет прихода постквантового (что? да!) мира.
UPD. Интервью было взято в мае. 3 июля стало известно, что Александр покинул пост.
Пиджак и брюки EMPORIO ARMANI (Babochka)
Шахматный гений
Саша, ты коренной петербуржец? Из какой ты семьи?
Родился в Ленинграде в семье инженеров. Отец руководил производством металлоконструкций, награжден медалью «В память 300‑летия Санкт-Петербурга» за вклад в развитие города. Мама работала ведущим инженером проектной фирмы, принимала участие в строительстве трубопроводов и атомных электростанций. В школе мои чертежи вызывали восторг учителей — теперь могу раскрыть тайну: всё благодаря маме. (Смеется.) Очень горжусь дедом, он участвовал в битве под Сталинградом, награжден орденом Красной Звезды. В мирное время получил назначение в Кабардино-Балкарию на должность директора школы: учил математике и физике, бабушка была учительницей в начальной школе.
А тяга к точным наукам у тебя…
…по наследству! В четыре года увлекся шахматами: играл с бабушкой, но папа и дедушка были желанной целью для победы. Взахлеб читал книги с разбором партий, а во втором классе у нас появился шахматный кружок и даже преподаватель. И — понеслось! Тогда сразу занял второе место среди всей школы, уступив первенство 11‑класснику. (Смеется.)
Тусовался бы сейчас с Крамником или Халифманом!
Да, учителя видели во мне гроссмейстера, но родители убедили: посвящать жизнь шахматам не стоит. Очень им благодарен, потому что это достаточно узкая область. Мне гораздо интереснее развиваться в широком направлении — я всегда хотел создавать полезные для других людей сервисы. В школе я хорошо учился — золотая медаль. Мне повезло с преподавателем по физике. Ирина Юрьевна Лебедева привила любовь к предмету: видимо, что‑то разглядела во мне. Уже в то время она была кандидатом наук и писала учебные пособия — а сегодня по ее учебникам готовятся к экзаменам. Но особый интерес у меня был к олимпиадам.
Неожиданно!
Нравилось готовиться к ним и побеждать! Ходил почти на все — от русского языка с биологией до математики с экономикой. Не ко всем предметам была симпатия, но соревновательный дух брал верх: школа воспитала во мне азарт.
Александр сфотографирован в Доме Зингера, где трудится команда VK. Купол, спроектированный архитектором Сюзором, увенчан стеклянным глобусом, опоясанным золотой лентой (символ того, что продукция компании «Зингер», заказавшей это здание в стиле модерн, распространится на весь мир). Прошло 100 лет, и теперь иконка глобуса — символ всемирной сети.
Азарт понятно, а откуда желание быть полезным людям?
Люблю удивлять всех вокруг, со школьных лет я мечтал создавать крутые технологии, которые сделают жизнь людей лучше. Какие, например? Ребенком разрабатывал программируемые устройства для автоматизации домашних гаджетов.
Умный дом?
Сейчас бы сказали так! В пятом классе собрал первое IoT (от англ. «интернет вещей», концепция самостоятельного взаимодействия любых подключенных к сети устройств. — Прим. ред.): обычная розетка в доме с управлением по COM-порту компьютера — куда подключают клавиатуру и мышь.
Компьютер когда у тебя появился?
Классе в пятом — это был Pentium 166. Покупал на рынке игры на дисках и играл дома. Это быстро наскучило, и на том же рынке купил книжку по программированию. Тогда понял: писать свои игры куда увлекательнее. Лет в тринадцать, когда у нас в школе появился компьютерный класс, разработал программу для проведения тестов в школе.
Трансформация интроверта
Похоже, выбор ЛЭТИ по специальности «компьютерные технологии и информатика» был очевиден.
В тринадцать лет я закончил курсы программирования при ГУАП — это меня увлекало. А в ЛЭТИ тогда была хорошая олимпиадная команда, сильная математическая кафедра и преподаватели. Пошел туда и ни разу не пожалел: уже работая техническим директором ВКонтакте, понял, какая классная программа была в университете — вся теория пригодилась мне в работе.
А как проходила студенческая жизнь?
Работал с первого курса: мой преподаватель пригласил в научно-исследовательский центр, там мы строили различные математические модели — это позволяло прокачивать и математику, и программирование. На парах я появлялся редко — посещал лишь те, что были интересны. Сейчас, выступая перед студентами, всегда говорю: начинайте работать как можно раньше — это поможет определиться с любимым делом и прокачать хардскилы. Поэтому основное комьюнити в студенчестве — коллеги по работе и ребята из клуба программистов.
А как у тебя с софт-скилами?
Времени на все не хватало: или тратишь его на специализацию, или качаешь нетворкинг и харизму. Наверное, кто‑то умеет совмещать, но у меня не получилось. Зато по итогу учебы был пятилетний опыт работы и внушительная база знаний. Закончив учиться, я уволился из НИЦ и пошел работать в корпорацию Dell EMC, программировать систему хранения, которая тогда состояла из сотни серверов. Это был интересный опыт: международная бизнес-культура, десятки тысяч сотрудников, распределенная команда — Россия, Бельгия, Индия — и все современные на то время инструменты от IBM Rational и agile-методологии.
Наверное, без коммуникативных навыков было непросто?
Да, там и началась моя трансформация интроверта. Это, пожалуй, был самый большой вызов для меня. Выучить что‑то за ночь — просто, а вот исправить себя тяжело. Решил так: чтобы расти — нужно сделать рывок и выйти из зоны комфорта. Но, например, до сих пор не преодолел барьер просмотра собственных выступлений — работаю над этим. (Смеется.) Через два года в Dell EMC мой сокурсник позвал в российско-американский стартап Zodiac, где разрабатывали софт для ТВ-приставок. Подумал, будет классно после корпорации почувствовать дух свободы без прямых руководителей. В Zodiac много ездил в командировки, год прожил в Америке. В итоге однокурсник остался в Штатах — сейчас работает в Google, — а я решил вернуться в Россию: пригласили в «Одноклассники» создавать видеосервис. Собрал классную команду разработчиков с нуля — и понеслось. Наша команда запускала ключевые решения для «Одноклассников», а потом и для ВКонтакте: видеосервис ОК и ВКонтакте, liveстриминг, сервис звонков. Семь лет проработал в «Одноклассниках», в 2019-м — стал техническим директором ВКонтакте, а в прошлом году — вице-президентом VK.
Чит-коды от вицепрезидента
Вот это путь за десять лет от простого разработчика! Как поменялся таймменеджмент с новой должностью?
Парадокс: чем выше твоя должность, тем меньше распланирован график — ты должен быть более гибким. Бывает, ребята из моей команды расстраиваются, когда меняются задачи на коротком промежутке времени. А у меня такие изменения могут происходить примерно раз в час. (Смеется.) Пришлось учиться приоритизировать задачи.
А с делегированием как?
Без него, наверное, я бы закончился лет пять назад. Главный секрет делегирования — сильная команда. Тогда делегирование занимает 5–10 минут, а бывает, ребята подхватывают задачи на лету. Совет: сперва соберите надежных людей, а уже потом приступайте к делегированию. Твоя текущая позиция подразумевает «здоровую биполярку»: с одной стороны, ты должен заниматься визионерством и стратегией, с другой — куча рутинных задач техдира.
Как справляешься?
Мой личный чит-код: операционка занимает у меня будни, а выходные использую для изучения технологий, чтения новостей и аналитических ресурсов. Для меня важно утро: не проверяю почту первым делом, встречи стараюсь назначать после 11 утра. До этого просматриваю технологические новости, изучаю разработки коллег и конкурентов, фокусируюсь.
Ты за горизонтально-«бирюзовую» или вертикальную компанию?
Все просто: есть крутые специалисты, которым комфортно работать в «красных» компаниях, — окей, тогда им все время нужно говорить, что делать, и получишь крутой результат. Для таких и существуют менеджеры, которые знают, как работать с ними. А есть «бирюзовые» сотрудники. Говоришь: «Нам нужно сделать лучший стриминг на рынке» — и человек сам принесет тебе план со сроками запуска. А бывает, и прототип, который он сделал for fun — попробовать. Для меня и первые, и вторые — равны. В одной компании могут уживаться два типа людей и команд. Главное — достижение результатов.
Какой ты руководитель?
Требовательный, но справедливый — мне важен хороший результат. Порой — излишне ответственный. Иногда нужно перестать делать на пятерку, задача проходная — и четверки будет достаточно, но мне перед собой неудобно. Со школы я всегда требовал от себя лучший результат, если я знаю, как получить пятерку, — не прощу себе, если не сделаю для этого все возможное.
В каких ты отношениях с Петербургом?
Во всех других городах я в гостях, Петербург — дом. Бренд «Петербург — IT-столица России» — это не бравада, а закономерность. Огромное заблуждение считать: да какая программистам разница — сидят, уткнувшись в ноутбук, и пишут код. У нас все три офиса расположены в историческом центре, а Дом Зингера и здание у Красного моста — памятники архитектуры. Это дает не просто настрой на творчество, но и насмотренность, важную для создания продуктов и технологий.
Когда требуется «переключить» мозг и подумать над стратегией — могу прогуляться вокруг Дома Зингера, дойти до Спаса на Крови. А если время позволяет — Таврический сад, Крестовский остров.
Дивный постквантовый мир
Хочу поздравить: ваша первая NFTколлекция CryptoSpotty в коллаборации с цифровыми художниками была раскуплена за 30 минут!
Спасибо! И даже возглавила рейтинг по объему продаж в час на маркетплейсе Rarible.
Теперь как вице-президент ты еще занялся современными технологиями: NFT, машинное обучение, собственная дипфейк-технология? Что из этого взлетит?
Современные технологии — это круто, но взлетит, если «попасть в момент». Мой любимый пример — Motorola, помнишь такие телефоны? А они придумали покрыть всю землю спутниковой связью и интернетом еще в 1980‑е!
Хм, что‑то мне это напоминает!
Да! Илону Маску тогда было лет десять! История такая: 1980‑е, появляется мобильная связь, она имеет плохое покрытие. Ребята из Motorola решили «поднять» сеть, запустив спутники. Стоимость связи была высокой, а пока они запускали — технологии распределения связи стали лучше. Они сделали пару десятков звонков, и всё. Банкротство! Проект с огромными инвестициями провалился — технология опередила время. А теперь гремит аналогичный — Starlink Маска.
А что тогда в духе времени?
Мы планируем развивать блокчейн и в целом верим в историю про децентрализацию, осторожно инвестируем. Или вот машинное обучение. Оно существует давно, просто раньше было исключительно делом для гиков. Даже система рекомендаций в наших видеосервисах с 2014 года работает на машинном обучении. Сейчас ИИ обрел массовый характер и хайп. Никто же не задумывается, что когда ваш телефон исправляет ошибки в сообщении — это тоже нейросеть.
Билл Гейтс назвал ИИ прорывом века, а Сэм Альтман, основатель OpenAI, заявил, что эпоха прорывов в области нейросетей завершена, гигантских скачков уровня ChatGPT в ближайшее время можно не ждать. Вы как — будете инвестировать?
Давай посмотрим на ChatGPT: сможет ли он решать проблемы? Сможет. Думаю, в перспективе нескольких лет рухнет языковой барьер, мы получим синхронный живой перевод. Но кардинально это нашу жизнь не изменит. ChatGPT может редактировать тексты, сгенерировать кадр. Легко! Но если ты гениальный писатель или крутой фотограф — бояться нечего. Машинное обучение заменит рутину, станет инструментом, который позволит человеку разгрузить задачи.
Метавселенные провалились? Microsoft закрывает платформу виртуальной реальности AltspaceVR, Disney отказывается от своего проекта, даже Марк Цукерберг — главный энтузиаст метавселенных — cмещает фокус инвестиций с метавселенных на ИИ.
Вопрос: что называть метавселенной? Если говорим про VR, компьютерную игру в очках или без, — мы туда не инвестировали, потому что не видим предпосылок, чтобы в обычной жизни человек надевал утром очки и снимал их вечером. Как игрушка дома у телевизора — да, прикольно, но носить в повседневной жизни — нет. С другой стороны, мы давно живем в метавселенной: я многих своих знакомых не видел в реальности лет десять и воспринимаю их по соцсетям. В такую метавселенную мы верим: с NFT для самоактуализации и с дополнительной ценностью.
На что делаешь ставку лично ты?
Одна из таких disruptive innovation (от англ. «подрывные инновации». — Прим. ред.) — квантовый компьютер. Есть понятие «постквантового мира», когда можно сломать привычный криптомир и блокчейн.
Объясни по-простому.
Раньше каждые несколько лет мощность процессора удваивалась. Теперь всё: закон Амдала и закон Мура, которые провозглашали регулярный рост, больше не работают. Предел. Квантовый процессор позволит кардинально изменить объем, который можно выполнять в единицу времени. Но тут требуются большие инвестиции, работы с квантовым компьютером пока мало кому доступны.
Пока квантовый мир еще не наступил: простые человеческие ценности как‑то поменяются?
Диджитал пошатнет много наших ценностей, например ценность обладания физическими вещами: чем больше мы будем общаться в «цифре», тем больше достижения цифрового мира будут иметь ценность, вроде токенов брендовых вещей или диджиталарта. Но в чем я уверен на 100%, так это в том, что личное общение еще долго будет оставаться ключевой ценностью для людей.
Текст: МИХАИЛ СТАЦЮК
Фото: ВАЛЕНТИН БЛОХ
Стиль: ОЛЕГ УЛЬЯНОВ
Ассистент стилиста: ВАЛЕРИЯ ЛЕВКИНА
Свет: ДАНИЛ ТАРАСОВ SKYPOINT
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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