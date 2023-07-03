Вице-президент VK и техдир ВКонтакте Александр Тоболь: «Диджитал пошатнет много наших ценностей»

Шахматный гений

Саша, ты коренной петербуржец? Из какой ты семьи?

Родился в Ленинграде в семье инженеров. Отец руководил производством металлоконструкций, награжден медалью «В память 300‑летия Санкт-­Петербурга» за вклад в развитие города. Мама работала ведущим инженером проектной фирмы, принимала участие в строительстве трубопроводов и атомных электростанций. В школе мои чертежи вызывали восторг учителей — теперь могу раскрыть тайну: всё благодаря маме. (Смеется.) Очень горжусь дедом, он участвовал в битве под Сталинградом, награжден орденом Красной Звезды. В мирное время получил назначение в Кабардино-Балкарию на должность директора школы: учил математике и физике, бабушка была учительницей в начальной школе.

А тяга к точным наукам у тебя…

…по наследству! В четыре года увлекся шахматами: играл с бабушкой, но папа и дедушка были желанной целью для победы. Взахлеб читал книги с разбором партий, а во втором классе у нас появился шахматный кружок и даже преподаватель. И — понеслось! Тогда сразу занял второе место среди всей школы, уступив первенство 11‑класснику. (Смеется.)

Тусовался бы сейчас с Крамником или Халифманом!

Да, учителя видели во мне гроссмейстера, но родители убедили: посвящать жизнь шахматам не стоит. Очень им благодарен, потому что это достаточно узкая область. Мне гораздо интереснее развиваться в широком направлении — я всегда хотел создавать полезные для других людей сервисы. В школе я хорошо учился — золотая медаль. Мне повезло с преподавателем по физике. Ирина Юрьевна Лебедева привила любовь к предмету: видимо, что‑то разглядела во мне. Уже в то время она была кандидатом наук и писала учебные пособия — а сегодня по ее учебникам готовятся к экзаменам. Но особый интерес у меня был к олимпиадам.

Неожиданно!

Нравилось готовиться к ним и побеждать! Ходил почти на все — от русского языка с биологией до математики с экономикой. Не ко всем предметам была симпатия, но соревновательный дух брал верх: школа воспитала во мне азарт.