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Технологии

Русская деревня, 90-е, Ельцин и НЛО: в Steam появилась игра «Кужлевка»

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Российские разработчики представили проект, в котором вам надо взять на себя роль главы колхоза. По сюжету в эти края упало НЛО.

Игроки должны наладить контакт с инопланетянами и рассказать им о людях.Так звучит описания сюжета: «1992 год. Посреди царящей в стране неразберихи на головы кужлевцев — жителей обычной деревеньки, — сваливается еще одно неожиданное испытание, перед которым меркнут все остальные — местом первой встречи людей с инопланетным разумом оказалась именно эта глухая деревенька, и принимать пришельцев придется вовсе не президентам и ученым, а простым крестьянам.

Примечательно, что у Кужлевки» впечатляющая команда озвучки: Всеволод Кузнецов (Геральт), Борис Репетур (закадровый голос «Галилео»), Владимир Голицын (Итан Винтерс).

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