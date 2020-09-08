Российские ледоколы будут печатать по частям на 3D-принтере

Первые детали, напечатанные на 3D-принтере, установят на ледоколе «Андрей Вилькицкий» и бункеровщиках «Газпромнефть Зюйд», «Газпромнефть Норд», «Газпромнефть Норд-Вест». Уже разработана схема выполнения работ, которая описывает все этапы технологического освидетельствования продукции, фиксирует нормативные сроки и перечень необходимой документации для выполнения процедуры.

Перед стартом печати технология пройдет процедуру сертификации Российском Морском Регистре Судоходства — это позволит в дальнейшем активно применять данное решение с соблюдением всех гарантий безопасности эксплуатации судов.

«Эксперты ведомства будут проводить аттестацию предприятий и оборудования, а также выполнять экспертизу проектной документации и технологических испытаний изделий. По итогам сертификации компании смогут получить документ, удостоверяющий соответствие деятельности нормативам Морского регистра и подтверждающий качество продукции», — отметили в пресс-службе «Газпром нефть».

Напомним, ранее стало известно, когда подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра, а также откроются общественные пространства самого высокого здания в Европе. В настоящий момент «Газпром инвест» ведет работы по внутреннему обустройству Лахта Центра и готовит его к размещению подразделений ПАО «Газпром». Утверждаются дизайн-проекты помещений, разрабатывается проектно-сметная документация, начались отделочные работы.