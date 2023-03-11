Atomic Heart ждет продолжение

«Atomic Heart 2 уже планируется и с очень большой вероятностью игре быть», — сказали они. То есть пока официально разработку самой игры не подтвердили. Сейчас студия разрабатывает четыре дополнения для Atomic Heart, которые анонсировались ранее. В Mundfish не стали делиться данными о продажах, пояснив, что у них есть «запланированный инфоповод на эту тему».

Atomic Heart — шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной версии СССР, где стали массово производить роботов. В нашем материале мы собрали все главные мемы по игре и рассказали в чем ее феномен.