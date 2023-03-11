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Atomic Heart ждет продолжение

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Студия Mundfish планирует разработать сиквел. Об этом рассказали представители компании.

«Atomic Heart 2 уже планируется и с очень большой вероятностью игре быть», — сказали они. То есть пока официально разработку самой игры не подтвердили. Сейчас студия разрабатывает четыре дополнения для Atomic Heart, которые анонсировались ранее. В Mundfish не стали делиться данными о продажах, пояснив, что у них есть «запланированный инфоповод на эту тему».

Atomic Heart — шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной версии СССР, где стали массово производить роботов. В нашем материале мы собрали все главные мемы по игре и рассказали в чем ее феномен.

Все вокруг говорят об игре «Atomic Heart»! Как гейм-боевик про альтернативную историю СССР обошел даже Hogwarts Legacy и при чем тут «Ну, погоди!»

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