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Технологии

Петербургские специалисты смогли усовершенствовать жидкокристаллические экраны

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В перспективе разработка позволит создать более быстрые, точные и компактные устройства. Также в ряде случаев это позволяет упростить процесс настройки и снизить массогабаритные параметры оптической системы.

Gorodenkoff/shutterstock

«По результатам исследований снабжение ЖК-элементов нанотрубками позволяет создать более быстрые, точные и компактные жидкокристаллические устройства, например дисплеи для телевизоров, мониторов и смартфонов. Результаты исследования также могут использоваться при создании новых типов лазерной техники», — рассказал для ТАСС аспирант кафедры фотоники «ЛЭТИ» Тойкка. Исследователи университета смогли изучить влияние углеродных наночастиц на свойства жидких кристаллов и создали новую смесь с нанотрубками.

Главное преимущество проекта заключается в том, что элементы на их основе могут чередовать режимы работы в пределах одного устройства.

Ученые ИТМО разработали первую в России систему беспроводной зарядки электротранспорта. Система не требует проводов, проста и безопасна в использовании. С ее помощью можно будет быстро заряжать электрокары и электробусы — для этого достаточно только припарковать транспорт. В перспективе технологию можно внедрить в городскую среду, например, интегрировать ее в паркинги или в остановки общественного транспорта.

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