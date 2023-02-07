Ученые ИТМО разработали первую в России систему беспроводной зарядки электротранспорта

Одна из проблем развития электротранспорта — отсутствие удобной инфраструктуры для зарядки автомобилей и автобусов с электродвигателями. Ученые Нового физтеха ИТМО в партнерстве с производителем зарядных станций «Яблочков» придумали систему беспроводной передачи энергии для зарядки электротранспорта. Она надежнее, безопаснее, чем существующие проводные аналоги, а также практически не требует участия человека. Система работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приемника.

На данном этапе ученые создали действующий прототип, который сейчас передает мощность 11 кВт на расстояние до 300 мм, эффективность зарядки достигает 95%. Внешне прототип напоминает две компактные коробочки, между которыми как раз и формируется ближнее магнитное поле, необходимое для передачи энергии.

«Первая коробочка (приемник) монтируется на днище электромобиля при производстве, вторая (передатчик) — размещается под дорожным покрытием, через воздушный промежуток между ними будет передаваться энергия для питания аккумулятора. На практике же это означает, что будет достаточно припарковать автомобиль над передающей магнитной системой (например, на зарядной станции или парковке), и он начнет автоматически заряжаться, то есть человеку не надо совершать никаких дополнительных действий: искать специальный коннектор, подключать провода. Все дело в системе на основе магнитного резонанса», — объясняет ведущий инженер проекта, инженер Нового физтеха ИТМО Георгий Баранов.

В ближайшие полгода исследователи планируют оптимизировать устройство и увеличить его мощность до 50 кВт. При такой конфигурации полностью зарядить автомобиль можно всего за час. Потом ученые намерены разработать полноценную зарядную станцию мощностью 300 кВт. А при такой мощности электробусы или автономные погрузчики будут заряжаться за 30 минут.

Предлагаемая система безопасна для человека. В перспективе ее можно будет внедрить в городскую инфраструктуру, например, вмонтировать в дорожное покрытие на паркингах или добавить их на остановки общественного транспорта.

«Представьте, электробус подъехал к остановке, и за время, что входят и выходят пассажиры, он успел подзарядиться, после чего успешно продолжил маршрут. Зарядка происходит быстро без необходимости подключаться к пантографу или вставлять кабель от зарядной станции. При этом никакие погодные условия: ветер, дождь, снегопад не влияют на качество заряда и безопасность системы для человека и окружающей среды. Такое покрытие можно будет установить в гараже, на остановках, общедоступных парковках, чтобы упростить и ускорить зарядку. Для доработки и усовершенствования технологии до реального продукта, мы открыты к тесному взаимодействию с индустрией», — отмечает научный руководитель проекта, профессор, старший научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Полина Капитанова.