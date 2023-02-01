Петербургские студенты разработали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом

«Наша задача — разработать, совершенствовать и вывести на рынок беспилотный летательный аппарат по схеме аэрогибрид, объединяющий в себе преимущества самолета и мультиротора. Мы провели исследования в области аэродинамики и конструирования БПЛА и сейчас у нас готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания», — сказал глава проекта, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Всеволод Шокальский.

Разработчики рассчитывают, что их мультизадачный беспилотник заинтересует структуры МЧС, нефтегазовые предприятия, охранные и логистические компании. По предварительным оценкам, цена одного беспилотника составит 550-600 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

«У проекта достаточно широкая целевая аудитория. Это связано с мультизадачностью аппарата: он может доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъемку, на аппарат можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер. Сейчас мы подаем заявку на грант для продолжения работы. Мы рассчитываем, что после доработки и испытаний обновленная версия аппарата будет готова к серийному производству. На это потребуется 6-7 месяцев», — рассказал Шокальский.

Ранее стало известно, что в Петербурге протестируют систему доставки беспилотниками. Для этого на территории города планируется установить экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных авиационных систем. Проект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. Систему будут тестировать с учетом всевозможных естественных и искусственных препятствий. Ввести экспериментальный режим предполагается совсем скоро, во втором квартале, сроком на три года.