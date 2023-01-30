В Петербурге протестируют систему доставки беспилотниками

Предложение IT-компании «Флай дрон» и производителей беспилотников о тестировании уже одобрило Минэкономразвития. Об этом сообщают «Ведомости». Проект, может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. Систему будут тестировать с учетом всевозможных естественных и искусственных препятствий. Ввести экспериментальный режим предполагается совсем скоро, во втором квартале, сроком на три года.

Сообщается, что будут использовать беспилотники массой до 30 килограмм. Они смогут доставлять грузы массой до 10 килограмм. Для тестов выделят полетную зону в 200 квадратных километров. Предполагается, что такой способ доставки поможет снизить нагрузку на дорожные сети.

Сейчас документ находится на согласовании с Минтрансом, правительством Санкт-Петербурга, Росавиацией, ФСБ, Ространснадзором, Минпромторгом, АНО «Цифровая экономика».