Музыка, развлечение и детский контент. Что интересовало россиян на YouTube в 2022 году?

Наиболее популярными поисковыми запросами россиян на американском видеохостинге стали музыка (на долю этой категории пришлось 19% поисковых запросов), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

«На просмотр видеоконтента приходится 18% всего времени, которое российские пользователи в октябре 2022 года проводили в интернете. Из них 15% пришлось на использование YouTube. Для сравнения: в социальных сетях пользователи проводят 20% своего времени онлайн, а в мессенджерах — 16% (из них 6% аудитория проводит в Telegram). В целом 81% населения посещают соцсети, «Телеграм» или YouTube хотя бы раз в месяц, 71% делают это ежедневно», – сказано в отчете.

В топе поиска музыкального контента у россиян в октябре были просто «музыка» (3,2% искавших, данные только по мобильным устройствам), «песни» (2,4%), а также исполнители Shaman, записавший песню «Я русский» (1,3%).

Наиболее востребованным развлекательным контентом по охвату стал белорусский видеоблогер Влад А4 (4% от всех россиян, кто что-либо искал на YouTube в октябре), российский блогер и музыкант Дима Масленников (2,3%), а также так называемая категория ASMR (1,2%).

В занимающей третье место по популярности категории тем поиска «Детское» в топ-3 входят просто «мультфильмы» (5,4%), «Маша и медведь» (2,5%) и «Синий трактор» (2,4%). Аналогичный топ для категории «Видеоигры» составляют Kuplinov (YouTube-канал видеоблогера Дмитрия Куплинова), игра Minecraft (2%) и блогер Edison PTS (0,8%).

Согласно исследованию Skillbox и VK, почти четверть россиян подвержены думскроллингу. Каждый десятый читает новости без остановки. Согласно исследованию, самый частый эффект от неограниченного чтения негативных новостей — возникающее чувство тревоги.