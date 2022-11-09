О результатах исследования Skillbox и VK, посвященного думскроллингу, пишет «Афиша Daily». Занятию, в рамках которого человек тратит много времени на чтение негативных новостей в интернете, подвержены почти четверть россиян. Каждый десятый опрошенный (10%) следит за новостями без остановки или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13%).

Две трети принявших участие в исследовании не ограничивают себя в потреблении новостей и не считают это нужным. Самый частый эффект от неограниченного чтения негативных новостей — возникающее чувство тревоги: с ним сталкивается 25% россиян. Каждый пятый подверженный думскроллингу испытывает расстройство, а 16% раздражаются и злятся.

Некоторые, наоборот, испытывают положительный эффект от чтения новостей: 15% успокаиваются, а 14% считают, что берут ситуацию под контроль.

Чтобы избавиться от негативных последствий думскроллинга, россияне общаются с друзьями и близкими (25%), играют в компьютерные и настольные игры (22%), спят (21%), гуляют (20%), смотрят сериалы или фильмы (17%), слушают музыку или подкасты (15%), читают книги (14%), проводят время с животными (13%), потребляют вкусную еду, занимаются ручным трудом (11%) или сексом (10%).

Также россияне предпочитают принять теплую ванную или отправиться на массаж (8%), реже — позаниматься спортом, обратиться к психологу или провести время за шоппингом (7%).