СМИ: VPN в России могут заблокировать

Специалисты по информационной безопасности предполагают, что сбор сведений по этой теме может осуществляться, чтобы подготовиться к блокировке всех основных VPN-протоколов в стране. Об этом сообщают издания «Код Дурова» и SecurityLab.ru. Эксперты отмечают, что ранее ведомство уже собирало информацию об использовании конкретных VPN сервисов в работе организаций, впоследствии такие сервисы блокировались Роскомнадзором.

Еще специалисты предполагают, что в дальнейшем подключение к VPN может стать услугой, предоставляемой только государственными органами, к примеру, через портал «Госуслуги».

Напомним, что весной Роскомнадзор уже начал блокировать многие популярные VPN протоколы. При этом в июне глава Минцифр Максут Шадаев заявил, что россиян не будут наказывать за использование виртуальных частных сетей.

По итогам марта-июля Россия заняла второе место в мире среди стран-лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов. Чаще всего приложениями, позволяющими без ограничений пользоваться интернетом, интересовались в середине марта.