18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

СМИ: VPN в России могут заблокировать

Поделиться:

Минцифры приступило к изучению потребностей и особенностей использования протоколов шифрования. Соответствующий опросный лист они направили в отраслевые организации с просьбой заполнить в короткие сроки.

DenPhotos/shutterstock

Специалисты по информационной безопасности предполагают, что сбор сведений по этой теме может осуществляться, чтобы подготовиться к блокировке всех основных VPN-протоколов в стране. Об этом сообщают издания «Код Дурова» и SecurityLab.ru. Эксперты отмечают, что ранее ведомство уже собирало информацию об использовании конкретных VPN сервисов в работе организаций, впоследствии такие сервисы блокировались Роскомнадзором.

Еще специалисты предполагают, что в дальнейшем подключение к VPN может стать услугой, предоставляемой только государственными органами, к примеру, через портал «Госуслуги».

Напомним, что весной Роскомнадзор уже начал блокировать многие популярные VPN протоколы. При этом в июне глава Минцифр Максут Шадаев заявил, что россиян не будут наказывать за использование виртуальных частных сетей.

По итогам марта-июля Россия заняла второе место в мире среди стран-лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов. Чаще всего приложениями, позволяющими без ограничений пользоваться интернетом, интересовались в середине марта.

Все вокруг устанавливают VPN. Это безопасно? Говорят, бесплатный ворует данные. А законно? За его использование могут наказать?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: