Россиян не будут наказывать за использование VPN. Такое заявление сделал глава Минцифры

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — подчеркнул Шадаев. При этом он отметил, что использование таких приложений не приветствуется.

Также глава Минцифры привел результаты отслеживания пользовательского трафика до 24 февраля и после. Суммарно на три заблокированные площадки — Facebook*, Instagram* и Twitter — приходилось 10–12% от всего трафика. Однако после блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика.

«То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN]. Потом, многие сайты, российские, атакованные из-за рубежа, дают доступ только по российскому IP. И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — пояснил Шадаев.

Напомним, российские пользователи столкнулись с проблемами в работе VPN-сервиса Proton, который используется для обхода блокировок сайтов. Об этом вечером 1 июня сообщил владелец сервиса — ProtonMail.

*Facebook и Instagram - ресурсы Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.