В «ЛЭТИ» создали программу для защиты от кибератак

Она уточнила, что сегодня для обеспечения кибербезопасности различных сложных объектов, от систем очистки водоснабжения до ракетных двигателей, используются системы искусственного интеллекта, способные к самообучению на опыте уже произведенных кибератак. Однако для обеспечения эффективности и корректности этого машинного самообучения необходимы системы разметки данных, которые должным образом идентифицируют и классифицируют аномалии и угрозы по основным признакам.

«Новизна предлагаемого инструмента состоит в реализуемой методике выявления аномалий путем построения интегрального показателя оценки изменения состояний объекта, позволяющего выявить аномалии в поведении, алгоритме его вычисления и подходе к визуальной разметке данных на основе данного показателя», – сказала Новикова.

Проект находится на этапе дополнительного тестирования с целью повышения эффективности системы. По результатам ученые доработают свою программу и подадут заявление на патент, после чего планируется вывод ПО на отечественный рынок.

Ранее в университете «ЛЭТИ» показали робота, который может реставрировать и копировать картины. Его представили на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam.