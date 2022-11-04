В «ЛЭТИ» создали программу для защиты от кибератак

Она сможет автоматически классифицировать угрозы и аномалии и тем самым повышать эффективность противодействия. Об этом рассказала доцент кафедры информационных систем «ЛЭТИ» Евгения Новикова.для ТАСС.
Она уточнила, что сегодня для обеспечения кибербезопасности различных сложных объектов, от систем очистки водоснабжения до ракетных двигателей, используются системы искусственного интеллекта, способные к самообучению на опыте уже произведенных кибератак. Однако для обеспечения эффективности и корректности этого машинного самообучения необходимы системы разметки данных, которые должным образом идентифицируют и классифицируют аномалии и угрозы по основным признакам.
«Новизна предлагаемого инструмента состоит в реализуемой методике выявления аномалий путем построения интегрального показателя оценки изменения состояний объекта, позволяющего выявить аномалии в поведении, алгоритме его вычисления и подходе к визуальной разметке данных на основе данного показателя», – сказала Новикова.
Проект находится на этапе дополнительного тестирования с целью повышения эффективности системы. По результатам ученые доработают свою программу и подадут заявление на патент, после чего планируется вывод ПО на отечественный рынок.
Ранее в университете «ЛЭТИ» показали робота, который может реставрировать и копировать картины. Его представили на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam.
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