в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показали робота, который может реставрировать и копировать картины

Пока что искусственный интеллект работает только с акриловыми красками, но в дальнейшем планируется научить машину использовать масляные, говорит разработчик, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

«В основе технологии - нанесение мазков по заданному алгоритму с использованием градиента. Перейти к работе с красками было сложной задачей, но мы ее решили, в дальнейшем будем работать над тем, чтобы качество передачи красок и мазков улучшалось, думаю в горизонте пяти лет сможем осуществить копирование какого-нибудь произведения искусства некоторой заданной эпохи. В будущем также появится возможность задать любые параметры точности воспроизведения. Сейчас погрешность при копировании составляет примерно 7%», – сказал он.

Каримов также добавил, что главное отличие от других подобных проектов – возможность смешивать цвета в любых сочетаниях, до этого разработчикам удавалось запрограммировать робота только для смешивания цветов на палитре или холсте, но это затрудняло передачу «чистых» цветов. Сейчас на создание одной картины у робота уходит около недели, а его примерная стоимость составляет около 200 тысяч рублей.

По словам создателя, основная цель разработки – это возможность в будущем реставрировать и копировать картины любой сложности, чтобы при реставрации достигнуть максимального эффекта, необходимо будет использовать аутентичные краски, для этого нужно производить машинное обучение для каждого типа отдельно.